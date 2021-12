Installer 5 000 bornes de recharge VE en 24 mois

EVRE s’est associé à Zyngo. Dans le cadre de ce partenariat, EVRE installera 5 000 stations de recharge de véhicules électriques à travers l’Inde au cours des 24 prochains mois, qui seront utilisées par Zyngo et d’autres propriétaires de flottes de véhicules électriques.

EVRE, l’un des principaux acteurs indiens des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, a annoncé son partenariat avec Zyngo, un fournisseur de livraison du dernier kilomètre pour une solution d’infrastructure de stationnement et de recharge. Zyngo exploite actuellement une flotte de plus de 500 véhicules électriques dans 10 villes et la société s’efforce d’atteindre une flotte de 10 000 véhicules électriques. Dans le cadre de ce partenariat, EVRE installera 5 000 stations de recharge de véhicules électriques à travers l’Inde au cours des 24 prochains mois, qui seront utilisées par Zyngo et d’autres propriétaires de flottes de véhicules électriques.

Zyngo utilisera ces chargeurs pour étendre son accès au dernier kilomètre grâce à une expansion géographique. De plus, ces 5 000 chargeurs seront intégrés au reste de l’écosystème EV à travers le pays via l’application EVRE. Cela permettra aux opérateurs de flotte 2W et 3W Zyngo de disposer de chargeurs intelligents sans pilote lents et rapides capables de mesurer, de facturer et de collecter les paiements. Pour sa part, EVRE concevra, fabriquera et exécutera l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure de recharge des VE.

EVRE possédera et exploitera toute la technologie des bornes de recharge, existantes et à venir. Dans le cadre de ce partenariat, Zyngo intégrera l’agrégation de la demande, l’optimisation de l’offre, la connectivité à l’infrastructure de recharge et aidera EVRE à déterminer où installer les bornes de recharge pour une meilleure utilisation. Au cours de la première phase du partenariat, EVRE accompagnera Zyngo avec 500 bornes de recharge pour sa flotte de 500 VE. Au cours des prochains mois, alors que Zyngo s’étendra à de nouvelles villes, EVRE apportera son soutien à son infrastructure existante et à venir.

S’exprimant sur le partenariat, Prateek Rao, fondateur et PDG, Zyngo a déclaré : « Nous faisons avancer l’électrification des services de livraison hyperlocale dans l’ensemble du spectre du commerce électronique. Cette initiative nécessite de telles collaborations pour permettre l’intégration de l’écosystème EV dans l’espace de livraison du dernier kilomètre. L’infrastructure de charge technologique avancée d’EVRE, combinée à la plate-forme technologique et à la gestion de flotte entièrement compétente et avancée de Zyngo, s’efforcera d’améliorer l’écosystème des véhicules électriques et de permettre une adoption plus rapide.

Commentant ce partenariat, Krishna K Jasti, co-fondateur et PDG d’EVRE, a déclaré : « Nous visons à augmenter la nouvelle valeur commerciale grâce à la co-création avec des services et des entreprises, telles que l’avancement de la technologie de vision par ordinateur. Grâce à de tels partenariats, nous cherchons à développer un écosystème intégré pour les propriétaires de flottes de véhicules électriques ainsi que les utilisateurs de véhicules électriques à travers le pays. Zyngo, avec sa proposition unique, est un partenaire approprié car les deux organisations bénéficieront mutuellement de l’utilisation croisée des ressources de l’écosystème des véhicules électriques ».

