Installer des compteurs intelligents à prépaiement en priorité : le ministère de l’Énergie informe les départements du gouvernement

Un rapport récent publié par NITI Aayog a déclaré que les pertes de discos auraient atteint 90 000 crores de roupies au cours de l’exercice 21. Le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, a récemment déclaré que les pertes des discoms étaient en baisse de 38 % par rapport à l’année précédente, à 38 000 crores de roupies au cours de l’exercice 20.

Pour aider les sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms) à réduire leurs pertes, le ministère de l’Énergie de l’Union a émis un avis à tous les ministères du gouvernement central pour ordonner aux organisations sous leur contrôle de passer en priorité aux compteurs intelligents prépayés. Le développement suit de près le Cabinet approuvant le programme de réforme de Rs 3 lakh crore, qui comprend le programme d’installation de compteurs prépayés intelligents de 25 crore à travers le pays.

Comme FE l’a récemment signalé, une somme de Rs 22 500 crore a été affectée dans le cadre du programme en tant que subvention du gouvernement central pour l’installation de compteurs intelligents à prépaiement.

L’augmentation des cotisations d’électricité des départements gouvernementaux, y compris les gouvernements central et étatique, provoque une détresse de trésorerie dans les discothèques. Les cotisations impayées des ministères s’élevaient à 48 664 crores de roupies à la fin de l’exercice 21, ce qui représente environ 9 % du chiffre d’affaires annuel du secteur de l’électricité.

Jusqu’à 25,2 compteurs intelligents lakh ont déjà été installés à travers le pays, et environ 81 lakh de plus sont à différents stades de mise en œuvre. Les compteurs d’électricité à prépaiement sont considérés comme un outil majeur pour aider les efforts des discothèques à réduire le vol et à réduire l’écart entre le coût de l’alimentation électrique et les revenus réalisés en garantissant des paiements en temps opportun de la part des consommateurs.

Un rapport récent publié par NITI Aayog a déclaré que les pertes de discos auraient atteint 90 000 crores de roupies au cours de l’exercice 21. Le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, a récemment déclaré que les pertes des discoms étaient en baisse de 38 % par rapport à l’année précédente, à 38 000 crores de roupies au cours de l’exercice 20.

Les analystes de Crisil ont déclaré que les pertes de disco seront 40 % plus élevées au cours de l’exercice 22 qu’au cours de l’exercice 20, car les revenus resteront limités car la demande des consommateurs commerciaux et industriels bien rémunérés a été inférieure à celle de la période pré-pandémique, tandis que les hausses tarifaires ont été inadéquates. Les segments industriels et de consommation contribuent traditionnellement à plus de 70 % des revenus des discothèques, mais utilisent environ 50 % de l’électricité totale fournie.

« Les compteurs intelligents prépayés dans tous les ministères contribueraient non seulement à garantir l’engagement du gouvernement à ramener les discos sur la voie de la durabilité financière, à la promotion de l’efficacité énergétique, mais serviraient également de modèle d’émulation par les États pour définir des mécanismes similaires qui prennent en charge le prépaiement des redevances d’électricité par leurs propres départements », a déclaré un communiqué du ministère de l’Énergie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.