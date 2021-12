Installez la mise à jour Microsoft Teams pour Android maintenant pour corriger le bogue d’appel 911

Microsoft Teams a déployé un correctif pour le bogue dangereux qui pourrait empêcher les utilisateurs d’Android d’appeler le 911 – et vous voudrez l’installer dès que possible (via Android Police). Dans son analyse du problème sur Medium, Mishaal Rahman, rédacteur technique principal chez Esper, explique que Microsoft a corrigé le problème dans une mise à jour pour l’application Teams.

Si vous n’avez pas désinstallé Teams, assurez-vous de le mettre à jour dès que possible

Un utilisateur de Reddit a initialement découvert le bogue en essayant d’appeler le 911 depuis son Pixel 3, ce qui a demandé une explication de Google. La société a déclaré que le problème était déclenché par une « interaction involontaire » entre le système d’exploitation Android et l’application Teams. Cela n’affecte que les utilisateurs d’appareils exécutant Android 10 ou version ultérieure, et qui ont installé l’application Teams mais ne sont pas connectés. Cependant, Google a quand même conseillé à tous les utilisateurs d’Android 10 ou version ultérieure de désinstaller Teams de toute façon.

Mais si vous n’avez pas désinstallé Teams, assurez-vous de le mettre à jour dès que possible. Rahman note que la version 1416/1.0.0.2021194504 résout le problème, qu’il a trouvé en créant des instances en double de la classe PhoneAccount dans le système d’exploitation Android, une fonction qui permet aux applications de passer et de recevoir des appels téléphoniques. Cela dit, de nombreuses applications Android dotées d’une fonction d’appel créeront une instance PhoneAccount, mais dans le cas de Teams, elle en créait trop lorsque l’utilisateur accédait à l’application alors qu’il n’était pas connecté.

Rahman note que la version mise à jour ne crée pas d’instances PhoneAccount en double et effacera également toutes les instances PhoneAccount précédemment créées lors du lancement. Google prévoit également de publier une mise à jour d’Android le 4 janvier, donc j’espère que cela aidera à corriger tout ce qui n’allait pas de son côté. Vous pouvez installer la version mise à jour de Microsoft Teams à partir du Google Play Store.