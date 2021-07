Installez Linux sur votre iPad | La technologie

Si vous utilisez un iPad, vous trouverez peut-être utile de pouvoir exécuter Linux dans cet excellent produit Apple. Eh bien, vous pouvez faire apparaître Linux sur l’écran Retina grâce à la virtualisation.

Le fait d’avoir Linux sur notre iPad cela peut être un plus pour les personnes qui ont besoin de ce système d’exploitation pour une raison quelconque ou qui souhaitent simplement avoir la possibilité de l’utiliser à tout moment.

Pour y parvenir, nous devons effectuer plusieurs tâches, en plus de bien savoir quelles sont les exigences dont nous avons besoin pour pouvoir avoir Linux en regardant l’écran de notre iPad.

Ce n’est pas un processus compliqué en soi, mais nous pensons que ce n’est que pour les utilisateurs avancés et qui connaissent les conséquences de l’installation d’un logiciel autre que l’original sur une tablette Apple.

Comment installer Linux ?

Conditions requises pour l’installer

Si nous voulons exécuter Linux sur notre iPad, nous devons être clairs sur certaines exigences essentielles, comme c’est normal.

Si nous ne pouvons pas les respecter, il ne nous sera pas possible d’installer Linux sur notre iPad en question :

Nous devons avoir le dernière version du système d’exploitation installé sur la tablette. Si notre tablette a le Puce A12, alors il n’y aura pas de problème. Peut-être que si nous en avons un précédent, cela peut fonctionner, mais c’est quelque chose qui peut varier dans le résultat final. Nous aurons besoin Nous aurons besoin de Windows 10 ou MacOS pour l’installation initiale. De plus, il doit aussi y avoir près de nous un Câble USB vers Lightning. Enfin, nous devons être sûrs que la version la plus récente de iTunes. Parfois, il est pratique d’avoir Apple iCloud installé dans le système, il est donc également pratique.

Installer Alt Store

La première chose que nous devons faire, après avoir vérifié que nous remplissons toutes les conditions, est de configurer le magasin d’applications alternatif et gratuit Magasin alternatif sur notre iPad. Cette tente peut être utilisée pour télécharger des fichiers IPA, applications Apple.

Vous devez garder à l’esprit que tous les sept jours, vous devrez réactiver ce magasin sur votre iPad, à moins que vous ne payiez pour le Compte développeur Apple et le téléchargement des fichiers IPA est déverrouillé pendant un an.

La vérité est que c’est un peu fastidieux, mais c’est ce que nous sommes obligés de faire si nous ne voulons pas payer ou perdre la garantie de l’iPad.

Pour installer Alt Store sur notre iPad, nous devons suivre ces étapes :

Nous allons à la page officielle d’Alt Store. Maintenant, nous trouvons où il est dit Télécharger tous les serveurs pour… et on clique sur les fenêtres ou en Mac selon notre ordinateur. Nous le téléchargeons puis l’installons sur notre ordinateur.

Installer UTM

Si nous voulons utiliser Linux sur l’iPad, nous ne pouvons le faire que si nous avons UTM, un outil de virtualisation qui compatible avec Mac, iOS et iPad iOS.

C’est-à-dire qu’il peut être exécuté sur la grande majorité des versions des systèmes d’exploitation, oui, au minimum à jour.

Doit télécharger manuellement le fichier UTM IPA et chargez-le via Alt Store afin qu’il soit sur l’iPad et installez plus tard Linux. Pour cela, vous devez le télécharger à partir de ce lien. Maintenant, nous devons connecter l’iPad à notre ordinateur Windows ou Mac OS via USB et, bien sûr, il doit être débloqué. À présent nous démarrons AltServer sur l’ordinateur et nous verrons comment il s’ouvre comme icône de la barre des tâches Les fenêtres. Nous cliquons sur ladite icône et sélectionnons Installer Alt Store. À ce moment-là, l’ordinateur installer Alt Store sur iPad. Maintenant que nous avons Alt Store, nous devons rendre l’application digne de confiance sur notre iPad en entrant Réglage, après dans Administrateur de l’appareil puis cliquez sur l’application Alt Store et le nous sélectionnons comme digne de confiance. Il est temps d’ouvrir Alt Store en gardant notre iPad connecté au PC. Ensuite, nous entrons dans la section Mes applications et cliquez sur le + bouton dans le coin supérieur gauche. Une fois cela fait, nous devons trouver le fichier UTM que nous avons téléchargés auparavant sur l’iPad et cliquez dessus pour l’installer. Dès que UTM a terminé l’installation, nous pouvons déconnecter l’iPad de notre ordinateur, pour continuer avec les étapes suivantes pour avoir Linux sur l’iPad.

Linux sur iPad

Nous avons déjà installé UTM sur l’iPad et nous sommes très proches de pouvoir profiter de Linux sur la tablette. Pour cela, nous devons effectuer une série de tâches, mais n’ayez pas peur, elles sont faciles comme avant.

Il s’agit de suivre les instructions étape par étape et nous nous retrouverons avec une tablette Apple fonctionnant sous Linux.

Nous ouvrons UTM puis nous cliquons sur le bouton Parcourir la galerie UTM pour voir les machines virtuelles que nous avons préconfigurées dans l’application. Lorsque vous en trouvez un que vous aimez, téléchargez-le sur votre iPad. Maintenant, ouvrez l’application Des dossiers du système d’exploitation de votre iPad et cliquez sur extraire le fichier ZIP. Ensuite, nous devons cliquez sur le fichier UTM qui apparaît et sera automatiquement importé dans l’application UTM VM. Une fois importé, nous n’avons qu’à faire cliquez dans UTM Et c’est ainsi que commencera, pour pouvoir utiliser Linux dans l’iPad. Bien sûr, selon notre tablette, un Linux peut être meilleur qu’un autre.

C’est ainsi que nous devons pouvoir profiter de Linux dans un iPad d’Apple. C’est plus simple que vous ne l’imaginez, même s’il est vrai qu’il y a pas mal d’étapes.

Beaucoup d’amateurs de logiciels libres conviendront certainement que Linux sur une tablette Apple est une plate-forme très puissante avec de nombreuses options.