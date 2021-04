“ Installez un camp de vaccination ici ”: Rakesh Tikait dit que les agriculteurs ne quitteront pas les sites de protestation de Delhi alors que les cas de Covid augmentent

Rakesh Tikait a également réfuté l’allégation selon laquelle les agriculteurs auraient violé les protocoles COVID-19 lors d’une récente soirée Iftar. (PTI)

Au milieu d’une flambée record d’épidémie de COVID-19 à travers le pays, la manifestation des agriculteurs aux frontières de Delhi est devenue une source de préoccupation pour les autorités de Delhi et d’Haryana. Alors que le gouvernement de Haryana a officiellement exhorté les agriculteurs à rentrer chez eux pour éviter la propagation du COVID-19, les agriculteurs ont refusé de bouger. Le chef de l’Union Bharatiya Kisan (BKU), Rakesh Tikait, a déclaré aujourd’hui que les agriculteurs ne quitteraient pas les sites de protestation à la frontière de Delhi.

«C’est la maison du fermier maintenant. Où d’autre leur demanderons-nous d’aller? Est-ce que Corona se propage à partir d’ici? Nous vivons ici depuis 5 mois, c’est notre village maintenant… Beaucoup d’agriculteurs ont pris le vaccin mais ont du mal à obtenir la 2ème dose. Nous avons dit aux agents de mettre en place un camp de vaccination ici », a déclaré Rakesh Tikait.

Rakesh Tikait a également réfuté l’allégation selon laquelle les agriculteurs auraient violé les protocoles COVID-19 lors d’une récente soirée Iftar. Réagissant à la vidéo virale, Rakesh Tikait a déclaré: «Les gens étaient assis à distance les uns des autres. Le rassemblement de 50 personnes est autorisé par le gouvernement. Il y avait 22 à 35 personnes. Personne ne s’est rencontré, personne ne s’est serré la main », a-t-il dit contrairement à ce qui a été vu dans la vidéo.

D’un autre côté, suite à l’appel du Samyukt Kisan Morcha, les agriculteurs et les ouvriers du Pendjab ont commencé à atteindre la frontière de Tikri pour se joindre à l’agitation en cours.

Pendant ce temps, le ministre de la Santé de Haryana, Anil Vij, a déclaré que le gouvernement de l’État prévoyait de procéder à un test COVID-19 des agriculteurs protestataires pour assurer leur sécurité. «Les agents du département de la santé de l’État doivent tenir une réunion aujourd’hui soir avec les agriculteurs, qui participent à des manifestations aux frontières de l’Haryana, concernant leur dépistage et leur vaccination contre le COVID-19. Le Département commencera les travaux une fois que les dirigeants des agriculteurs auront accepté », a déclaré Anil Vij.

Des milliers d’agriculteurs ont protesté aux frontières de Delhi – Singhu, Tikri et Ghazipur – contre les trois nouvelles lois agricoles qui ont été suspendues par la Cour suprême. Les agriculteurs et le gouvernement n’ont pas réussi à trouver une solution pour mettre fin à l’impasse de cinq mois, même après onze séries de pourparlers.

