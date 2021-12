Installez-vous confortablement pour les vacances avec les projecteurs de cinéma maison XGIMI

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous pouvez presque l’entendre maintenant. La conversation à la table du dîner de fête se tourne vers : « Alors, qu’est-ce que tout le monde a regardé ? » Les gens commencent à discuter des jeux qu’ils ont regardés récemment ou des films qu’ils voulaient voir. Les différentes plateformes de streaming et émissions à ne pas manquer sont toutes évoquées. Pour vous, sachant que vous avez regardé des émissions et des films avec une clarté incroyable, vous vous joignez facilement à la conversation avec vos choix. C’est parce que les projecteurs de cinéma maison XGIMI ont changé votre configuration de divertissement.

Les projecteurs de cinéma maison XGIMI sont des mises à niveau impressionnantes pour vous aider à rattraper les émissions que vous avez manquées. Mais ils sont parfaits pour ceux qui organisent des événements pendant les vacances. Vous pouvez montrer à tout le monde quel type de configuration de divertissement ils ont manqué. En ce moment, vous pouvez également obtenir de bonnes affaires pour les vacances. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Projecteurs de cinéma maison XGIMI avec offres groupées

Un couple joue des films à l’aide d’un projecteur XGIMI. Source de l’image : XGIMI

Si vous cherchez plus pour votre argent cette saison des fêtes, le mini projecteur XGIMI Elfin est une excellente option. Il offre une résolution FHD 1080p époustouflante pour un affichage visuel clair. Cela comprend la technologie d’adaptation d’écran intelligente qui permet la mise au point automatique, le réglage de l’écran et l’évitement d’obstacles. Il dispose de 800 lumens ANSI et remplira un écran de 150″ avec une luminosité et un contraste suffisants dans les environnements sombres. Mais cela fonctionne également très bien pour un écran 60″-80″ par temps clair.

Il est doté d’Android TV 10.0 et donne accès à plus de 5 000 applications. Donc, rattraper son retard sur les émissions sur Disney Plus, HBO Max et Prime Video est simple, tant que vous pouvez trouver le temps. Les deux haut-parleurs Harman Kardon 3W peuvent être couplés avec les configurations DTS et DOLBY. D’ici au 14 décembre, l’Elfin est en baisse de 15 %, il ne vous coûtera donc que 549 $. Mais vous obtiendrez également un XGIMI Desktop Stand Pro gratuitement ! C’est une valeur ajoutée de 100 $ !

Gardez votre projecteur surélevé

Le projecteur home cinéma XGIMI HORIZON Pro 4K. Source de l’image : XGIMI

Une autre option spectaculaire est le projecteur XGIMI Horizon Pro 4K. Cela offre la technologie True 4K avec 8,29 millions de pixels et 2200 lumens ANSI ultra-lumineux. Il remplira votre pièce de son grâce aux deux haut-parleurs Harman Kardon intégrés de 8 W. Il est compatible avec DTS-HD et DTS Studio Sound ainsi qu’avec Dolby Digital pour une expérience d’écoute plus robuste. Avec la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, à la fois horizontale et verticale, vous n’avez pas à vous soucier de régler le projecteur vous-même.

Il dispose également d’un autofocus et d’un évitement d’obstacles. Le moteur d’image X-VUE 2.0 offre une compensation de mouvement ultra fluide. Il intègre également la technologie Android 10.0, le streaming n’a donc jamais été aussi simple. Mais à partir de maintenant et jusqu’au 14 décembre, XGIMI regroupe cela avec le support de sol pour projecteur XGIMI, d’une valeur de 199 $ gratuitement !

Emportez avec vous vos projecteurs de cinéma maison XGIMI

Le projecteur XGIMI Halo True utilisé pendant les vacances. Source de l’image : XGIMI

Emportez le projecteur XGIMI Halo True Short Throw avec vous ou affichez-le avec à la maison. La résolution FHD native 1080p associée à 800 lumens ANSI lumineux offre une image 225 % plus claire que les projecteurs 720p traditionnels. La batterie intégrée haute capacité vous offre deux heures de lecture sur un écran de 150″. C’est parfait pour une visualisation à l’intérieur ou à l’extérieur.

Avec l’Android TV intégré, vous aurez accès à plus de 5 000 applications pour votre plus grand plaisir. La correction manuelle verticale et horizontale de la distorsion trapézoïdale et la mise au point automatique garantissent une photo d’une netteté cristalline. Vous pouvez l’obtenir jusqu’au 14 décembre pour 679,15 $ et XGIMI ajoutera gratuitement un étui de transport XGIMI ! Emportez-le avec vous en toute simplicité !

Profitez des offres avant qu’il ne soit trop tard

N’oubliez pas que ces offres ne dureront pas éternellement. Vous feriez donc mieux d’agir rapidement si vous souhaitez profiter des meilleures offres groupées que XGIMI a à offrir. Les projecteurs de cinéma maison XGIMI peuvent vous aider à rattraper votre retard sur les émissions dont vous avez entendu parler depuis votre table de vacances.

