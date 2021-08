Instant Pot Pro dans la couleur noire élégante vient de bénéficier d’une énorme remise sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon avait tellement d’offres spectaculaires sur Instant Pot en juin lors du Prime Day 2021. Bien sûr, ces offres ont toutes disparu depuis longtemps, ce qui est dommage. Mais la bonne nouvelle est qu’une nouvelle offre est apparue récemment sur Amazon aujourd’hui qui vous fera économiser un paquet. De plus, c’est sur l’un des nouveaux modèles Instant Pot les plus excitants que vous puissiez obtenir en ce moment. Pour faire court, c’est l’offre Instant Pot que vous attendiez si vous avez raté les offres de Prime Day.

Dépêchez-vous et vous pouvez récupérer les 150 $ Pot instantané pour seulement 114,99 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu toute l’année pour ce fantastique autocuiseur électrique 10 en 1. Vous vous en voudrez si vous manquez cette offre ! Ce modèle regroupe tous les différents modes de cuisson qui ont rendu Instant Pots si populaire. Il dispose également de quelques modes spéciaux que vous allez adorer, tels que la cuisson sous vide intégrée. Vous allez adorer ce superbe pot instantané, qui se présente dans une nouvelle couleur noire élégante qui épatera tous ceux qui se promènent dans votre cuisine.

Savez-vous à quel point quelque chose doit être impressionnant pour obtenir 30 000 notes 5 étoiles sur Amazon ? Ce doit être fantastique — et c’est exactement ainsi que nous décririons le Pot instantané.

Nous savons tous à quel point les gens aiment leurs Instant Pots, et c’est certainement l’un des meilleurs modèles du marché puisqu’il propose neuf modes de cuisson différents au lieu des sept modes que vous trouverez sur les modèles Instant Pot populaires comme le Duo et le Duo Nova. . Il peut tout faire, de la cuisson lente à la cuisson d’un gâteau, en passant par le sautage et même la stérilisation. De plus, il est en vente dès maintenant sur Amazon avec une remise énorme.

À 150 $, le Autocuiseur électrique Instant Pot Pro est une valeur formidable qui coche toutes les cases les plus importantes en matière de machines de cuisson multi-usages. Il contient neuf modes différents, notamment un autocuiseur, une mijoteuse, un cuiseur à riz, un cuiseur vapeur, une sauteuse, un cuiseur à œufs, une yaourtière, un chauffe-plats et un stérilisateur. De plus, ce modèle est disponible en trois tailles différentes. Mais la taille la plus populaire est certainement 8 pintes. Et il se trouve que le modèle de 8 pintes est celui qui est en vente en ce moment sur Amazon.

Dépêchez-vous et vous pouvez ramasser un 150 $ Pot instantané en noir pour seulement 114,99 $. C’est un prix incroyable pour un pot instantané aussi populaire. Non seulement c’est populaire, mais c’est aussi le pot instantané le plus vendu parmi nos lecteurs en ce moment ! On ne sait pas combien de temps cet accord va durer. En d’autres termes, prenez-en un maintenant pendant que vous le pouvez encore.

Voici quelques points clés à retenir :

L’Instant Pot Duo Pro est la version améliorée du Duo le plus vendu. Le nouveau couvercle à fermeture facile se ferme automatiquement lorsque la cuisson commence. , cuiseur à riz, cuiseur vapeur, sauteuse, cuiseur à œufs, yaourtière, réchaud et stérilisateur Cuit jusqu’à 70 % plus rapidement ! 28 programmes intelligents à une touche différents facilitent la cuisson Les programmes à une touche incluent les côtes, les soupes, les haricots, le riz, la volaille, le yaourt, les desserts, etc. Couvercle et composants en acier inoxydable résistant aux empreintes digitales Tous les accessoires inclus vont au lave-vaisselle Le pot instantané gratuit L’application sur iOS et Android regorge de centaines de recettes Plus de 11 fonctions de sécurité intégrées pour protéger contre la surchauffe et plus Le modèle de 8 pintes a la plus grande capacité – parfait pour les grandes familles Le pot intérieur en acier inoxydable va au lave-vaisselle a un fond à 3 épaisseurs pour une durabilité accrue

