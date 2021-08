Instant Sports Paradise propose 15 mini-jeux de plage à basculer

L’été est presque terminé, mais si vous voulez garder les vibrations ensoleillées un peu plus longtemps, vous voudrez peut-être consulter Instant Sports Paradise sur Switch.

Disponible sur le Switch eShop et sous forme physique à partir de demain, Instant Sports Paradise est la dernière collection de mini-jeux de Breakfirst Games. Il propose 15 jeux de plage au total, y compris des sports comme le tir à l’arc et le bowling, des mini-jeux comme Shell Hunt et Air Hockey, et des activités comme la pêche et une chasse au trésor.

Voici une liste de fonctionnalités :

• Explorez une oasis pleine d’histoire et de mystères. Lagon bleu, palmiers et sable chaud… Autant de secrets à découvrir entre deux entraînements. • Faites équipe, défiez vos amis ou essayez de battre vos propres records en dépassant vos limites. Jusqu’à 4 joueurs locaux. • Sportifs, aventuriers ou joueurs du dimanche : 15 mini-jeux et activités sportives vous attendent ! Jet ski, bowling, hydravion, wok, machine à glace, tennis de table et bien plus encore sont là pour se détendre

• Débloquez des centaines d’objets et personnalisez vos personnages. Surprenez vos amis et les insulaires avec des costumes surprenants. Au fait, avez-vous déjà vu le Père Noël à la plage ?

Complet avec des commandes de mouvement, une prise en charge jusqu’à quatre joueurs et son esthétique mignonne et colorée, le jeu nous donne déjà ces vibrations chaleureuses et floues de l’ère Wii.

Allez-vous vérifier celui-ci avec vos amis et votre famille? Dites-nous ci-dessous.