Instantané météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne se réchauffera avant le plongeon polaire du week-end – cartographié | Météo | Des nouvelles

Cette semaine, le Royaume-Uni a été frappé par une météo extrêmement instable, qui, selon le Met Office, pourrait durer jusqu’à la fin janvier. Cependant, un mois de janvier globalement plus doux est désormais à prévoir, la température dépassant les 10 °C dans certaines régions la semaine prochaine.

Lundi

Selon Netweather, la majeure partie du Royaume-Uni sera couverte lundi avec des épidémies de pluie légère se déplaçant lentement vers l’est.

Des pluies plus fortes tomberont sur l’ouest de l’Écosse et se déplaceront vers le sud jusqu’aux Midlands dans la soirée et pendant la nuit.

Le temps sera plus chaud que cette semaine, avec des maximums de 10 à 11 °C en Irlande du Nord, au sud-ouest de l’Angleterre et à l’ouest et au sud du Pays de Galles. L’Écosse et l’est de l’Angleterre connaîtront des températures légèrement plus froides de 6 à 8 °C.

Week-end

Samedi commencera radieux dans une grande partie du Royaume-Uni, mais la couverture nuageuse deviendra plus dense à mesure que samedi se poursuivra.

Bien que la pluie et la neige ne soient pas attendues samedi et dimanche, à l’exception du nord-ouest de l’Écosse, les températures seront amères, tombant à des chiffres négatifs dans certaines parties du nord de la Grande-Bretagne pendant la journée.

Le week-end deviendra progressivement plus froid, avec des températures glaciales prévues dans le nord de l’Angleterre et presque toute l’Écosse continentale.

à partir du 16 janvier

La prévision à long terme du Met Office se lit comme suit : « Une poursuite des conditions largement réglées est très probable alors que nous nous dirigeons vers la mi-janvier avec une haute pression en charge dans le sud du pays.

« La plupart des régions seront sèches avec des épisodes de pluie et des vents plus forts susceptibles d’être limités aux parties nord du pays.

« Le temps calme apportera du gel nocturne généralisé ainsi que des plaques de brouillard, parfois glaciales.

« L’ensoleillement est incertain, avec des zones de brouillard et de nuages ​​bas pouvant persister toute la journée par endroits, en particulier dans le sud.

« La durée de persistance des conditions à prédominance établie est incertaine, avec une probabilité croissante de retour de certaines périodes instables dans de nombreuses régions alors que nous nous dirigeons vers la fin de la période. »