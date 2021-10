Instar dépasse les 275 000 portefeuilles, plus de croissance attendue à l’avenir

Instar a récemment annoncé sur Twitter qu’il venait de dépasser 275 000 $ de portefeuilles vérifiés INSTAR. Le réseau encourage davantage de personnes à maintenir l’élan en achetant des jetons INSTAR $ et en utilisant l’application.

Instar a été lancé en 2021, en tant que produit du réseau Insight. L’idée était de créer un réseau de chiffrement axé sur les solutions de données pour garantir que les propriétaires de données (fournisseurs) bénéficient de leurs données. Avec Instar, les propriétaires de données peuvent consentir à vendre leurs données et à recevoir de l’argent pour cela.

Aujourd’hui, de grandes organisations volent les données des personnes et les vendent. Ces réseaux (intermédiaires de données) ont accès aux données des personnes sans aucun consentement. Le commerce électronique et les réseaux sociaux sont critiqués pour s’être engagés dans de mauvaises pratiques en matière de données.

L’objectif d’Instar Network a toujours été de rendre le pouvoir des données à ses propriétaires. Ainsi, au fil du temps, les grands courtiers perdront le contrôle des données des utilisateurs. Au lieu de cela, les propriétaires de données individuels peuvent choisir de vendre des données personnelles pour des jetons comme $ Instar, Dai et EOS.

En utilisant Instar, les fournisseurs vendent vos informations à des parties sanctionnées (demandeur). Les candidats sont de grandes institutions qui utilisent les données pour la recherche et le marketing. Pour fournir des solutions de données, Instar a introduit un portefeuille et une application qui ont récemment été rapidement adoptés.

Portefeuilles INSTAR croisés à 275 000 $

Le portefeuille Instar est l’un des principaux outils qui s’exécute sur le réseau. Actuellement, le portefeuille est disponible pour les téléphones mobiles et de bureau. Mais il est limité à Android uniquement, mais il pourrait être publié sur iPhone à l’avenir. Sur Twitter, Instar a annoncé avoir franchi 257 000 portefeuilles Instar.

La croissance des utilisateurs de portefeuilles Instar a été sans faille ces dernières semaines. Le 1er octobre, le réseau a franchi 265 000 portefeuilles Instar vérifiés. Cela signifie qu’au moins 265 000 personnes utilisaient activement les services à ce moment-là. Quinze jours plus tard, le réseau atteint 275 000, soit une augmentation de 15 000.

Les statistiques en direct sur son site Web montrent que le réseau compte 276 000 contributeurs et 112 millions de jetons mis en jeu. Ce jalon montre que de plus en plus de personnes profitent des services du réseau et de ses avantages. Urge encourage les gens à continuer à acheter des jetons Urge et à s’inscrire à des services.

Jalon d’utilisation du téléphone portable

Alors que le réseau connaît une croissance, il y a également eu une étape importante dans l’utilisation des téléphones mobiles. Sur les 275 000 portefeuilles, au moins 100 000 utilisateurs sont basés sur le mobile. Instar a récemment signalé que son application Google avait récemment atteint 100 000 téléchargements.

Actuellement, le réseau n’est disponible que pour les utilisateurs de téléphones Android. Comme il existe un énorme marché pour les iPhones, Instar est toujours en développement pour convenir à tout le monde. Vous mettez à jour, corrigez des bogues et introduisez de nouvelles fonctionnalités pour une sécurité et une efficacité accrues. Les utilisateurs d’appareils mobiles doivent continuer à mettre à niveau pour profiter de plus de fonctionnalités.

Urge encourage la confidentialité et la sécurité

Bien entendu, en tant que réseau de données, la sécurité est un aspect essentiel à prendre en compte. Le réseau doit s’assurer que toutes les données collectées ou transmises sur son système restent privées. A ce titre, le réseau vous permet (fournisseur de données) de contrôler vos données. Vous pouvez sélectionner les informations à partager et les personnes avec lesquelles partager. Après avoir partagé vos informations, vous recevez des paiements sous forme de jetons Instar.

Dès réception de vos données, Instar les garde en sécurité. Il dispose d’une équipe de professionnels formés pour protéger la confidentialité des données.