Institutional Grade Exchange AAX présente des services de trading cryptographiques sans frais

L’échange de crypto-monnaie AAX a lancé un programme de trading sur toutes les paires au comptant. Les commerçants sur la plate-forme ne paieront aucun frais, que ce soit sur les commandes du fabricant ou du destinataire, et effectueront des transactions à tous les niveaux de volume. Le service sera actif début août, a indiqué Invezz dans un communiqué de presse.

La bourse a des marges et une liquidité très intéressantes. Accueille tous les commerçants qui souhaitent économiser sur les frais excessifs. AAX offre une faible latence et une stabilité élevée et est alimenté par le moteur correspondant utilisé par la technologie LSEG du groupe LSE. C’est l’endroit idéal pour les traders débutants, professionnels et institutionnels.

Adaptation des offres pour répondre à une demande croissante

Au premier semestre 2021, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a augmenté de 120%, rapporte CoinMarketCap. La bourse modifie ses offres pour s’adapter aux conditions de ce marché en expansion. AAX permet aux utilisateurs d’acheter et d’échanger du Bitcoin (BTC / USD), de l’Ethereum (ETH / USD) et d’autres devises majeures. Il propose également une grande variété de devises basées sur DeFi telles que Aave (AAVE / USD), Chainlink (LINK / USD), Solana (SOL / USD) et plus, gratuitement.

AAX COO Toya Zhang a commenté :

« La révolution financière, alimentée par les crypto-monnaies, ne fait que commencer, et nous pensons que le moment est venu de faire un grand pas. Nous vivons une époque historique où nous découvrirons le pouvoir de l’action collective et nous concentrerons sur l’une des plus grandes transformations sociales et économiques du siècle. Avec un peu moins de 2% de la population mondiale en crypto, il y a encore beaucoup de place pour la croissance et nous pensons que supprimer autant d’obstacles que possible pour favoriser l’adoption est la bonne ligne de conduite à ce stade.

En plus des fonctionnalités de trading cryptographiques conventionnelles, AAX Exchange propose une plateforme de trading et de prêt fiduciaire peer-to-peer. Il s’agit d’une plate-forme OTC qui permet aux gros clients d’exécuter plus facilement des opérations. Les profanes du métier bénéficieront de l’option d’achat rapide, ce qui facilite l’apprentissage. La bourse met également à disposition un grand nombre de forfaits d’épargne, fixes ou flexibles, avec un rendement annuel allant jusqu’à 20%. Plus de 50 actifs cryptographiques sont disponibles pour le commerce.

