Institutions explorant les opportunités de rendement à travers la couche 1 avec un «plus grand appétit d’emprunt» pour l’ETH – Genesis Q3 Report

AnTy5 novembre 2021

Le prêteur de crypto Genesis a annoncé un montant record de 35,7 milliards de dollars d’organismes de prêt pour le troisième trimestre de 2021, en hausse de 40 % par rapport au trimestre précédent et une croissance de 586 % d’une année sur l’autre.

Dans son rapport du troisième trimestre, la société a noté que l’institutionnalisation continue de Bitcoin l’a rendu moins attrayant pour les commerçants les plus opportunistes. Cela a entraîné une tendance à la baisse de la demande pour la principale crypto-monnaie.

« Alors que cela s’est arrêté au deuxième trimestre, il a repris au troisième trimestre en raison de l’invasion continue des primes GBTC et de l’aplatissement des courbes de base. »

Pendant ce temps, l’intérêt pour l’ETF bitcoin basé sur des contrats à terme était fort sur le marché traditionnel avec des banques d’investissement mondiales et des gestionnaires d’actifs de 100 milliards de dollars s’appuyant sur Genesis pour fournir des liquidités.

Ce « virage vers l’institutionnalisation » a également entraîné une baisse significative de la possibilité de tirer parti de l’écart entre le prix du Bitcoin sur le marché au comptant et à terme.

Avec la remise GBTC toujours négative, le pourcentage de Bitcoin dans le portefeuille de prêts est tombé à 32,4%, tandis que les prêts ETH ont connu un «plus grand appétit d’emprunt», qui a été propulsé par l’adoption de la finance décentralisée (DeFi) pour représenter désormais 32% contre 15,5% l’année dernière. .

La société a également signalé une activité accrue sur le marché DeFi et la croissance des couches 1 alors que les institutions explorent les opportunités de rendement. Cela a conduit à une réduction de la part de marché d’Ethereum au profit d’autres solutions L1 comme Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Fantom (FTM) et Terra (LUNA).

En tant que tel, Genesis a lancé des options bilatérales et des liquidités à terme sur SOL, LUNA, FTM et DYDX, car elles ont rapidement été adoptées par les investisseurs institutionnels.

« Alors que le playbook de rotation alt est revenu au déploiement de capital vers BTC et ETH vers la fin du troisième trimestre, l’adoption des L1 a ouvert plus d’opportunités pour diversifier les portefeuilles. »

Dans l’ensemble, Genesis a négocié plus de 37 milliards de dollars au comptant et dérivés et au comptant au troisième trimestre.

« Alors que nous entamons le début du quatrième trimestre, la demande d’options initiales semble enfin reprendre, car les acteurs du marché, grands et petits, se positionnent eux-mêmes pour les décisions de l’ETF de fin octobre », a déclaré Genesis, qui anticipe désormais une forte activité sur les dérivés au cours du trimestre. quatre.

