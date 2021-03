Instructions permanentes pour les transactions récurrentes sur les cartes qui seront impactées du 1er avril

La plupart des banques intimident leurs clients en leur envoyant une communication sur les nouvelles règles.

Le traitement des transactions récurrentes, qu’elles soient nationales ou transfrontalières, à l’aide de cartes ou d’instruments prépayés ou d’UPI peut être impacté au-delà du 31 mars 2021. Donc, si vous avez donné des instructions permanentes sur vos cartes de débit ou de crédit pour des transactions récurrentes , ils pourraient être impactés à partir du 1er avril. La plupart des banques font des signes à leurs clients en leur envoyant une communication sur les nouvelles règles.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a, au cours de la dernière décennie, mis en place diverses mesures de sûreté et de sécurité pour les paiements par carte, y compris l’exigence d’un facteur d’authentification supplémentaire (AFA), en particulier pour les transactions « sans carte ». Les transactions récurrentes basées sur des instructions permanentes données aux commerçants par les titulaires de carte ont été ramenées dans le cadre de l’AFA en 2011.

Par la suite, la RBI a décidé d’autoriser le traitement des mandats électroniques sur cartes pour les transactions récurrentes (paiements marchands) avec AFA lors de l’enregistrement, de la modification et de la révocation du mandat électronique, ainsi que pour la première transaction, et des transactions successives simples et automatiques. Cela s’appliquait aux transactions effectuées à l’aide de tous les types de cartes – débit, crédit et instruments de paiement prépayés (PPI), y compris les portefeuilles. La limite maximale autorisée pour une transaction en vertu de cet arrangement était de 2000 Rs, qui a ensuite été augmentée à 5000 Rs à compter du 1er janvier 2020.

Dans le cas où le paiement ne serait pas effectué malgré l’instruction permanente de votre banquier de débiter votre carte / compte, vous devrez visiter le site Web du marchand et effectuer le paiement vous-même. Il est temps de revoir votre liste, y compris les factures de services publics, les abonnements OTT ou même vos articles d’épicerie, et assurez-vous de payer à temps pour éviter toute pénalité.

