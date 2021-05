Insuffisance cardiaque chez les femmes âgées Pourquoi est-ce plus grave et comment la prévenir?

17/05/2021 à 11:45 CEST

L’insuffisance cardiaque est un problème cardiaque chronique et progressif qui l’empêche d’avoir une capacité suffisante pour pomper du sang riche en oxygène dans notre corps.

C’est un problème qui, bien qu’il puisse se manifester à tout âge, double sa prévalence après 45 ans.

La Dr Marisa Crespo, chef de la section de l’insuffisance cardiaque du Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, explique que:

– «L’insuffisance cardiaque est un syndrome avec des symptômes tels que fatigue ou dyspnée et accumulation de liquide dans d’autres organes tels que le poumon, le foie, les jambes, etc. Toute maladie qui affecte le cœur peut entraîner une insuffisance cardiaque. Par exemple, un infarctus du myocarde, une altération d’une valve, une altération du muscle cardiaque, une arythmie, etc. ».

Et bien que beaucoup de gens pensent qu’il s’agit d’une manifestation rare, la vérité est que l’insuffisance cardiaque affecte environ 7 à 8% de la population, atteignant une prévalence de 16,1% chez les personnes âgées de 75 ans ou plus, selon les données de l’étude PRICE (Prévalence de l’insuffisance cardiaque dans la population générale espagnole sur 45 ans).

Les symptômes de l’insuffisance cardiaque

Les cardiologues de la Fondation espagnole du cœur expliquent que l’une des caractéristiques de l’insuffisance cardiaque est qu’elle peut évoluer sans causer d’inconfort pendant longtemps. Mais quand il fait face, ses symptômes sont:

• Fatigue anormale par des efforts qui ne l’ont pas causé auparavant.

• Respiration fatiguée par stagnation des fluides dans les alvéoles des poumons. Si en position couchée il y a une sensation d’étouffement qui vous oblige à vous lever et à dormir assis

• Manque d’appétit ou sensation de plénitude dans l’abdomen.

• Toux sèche et persistante causée par la rétention d’eau dans les poumons.

• Confusion, étourdissements, perte de conscience due à un manque de circulation sanguine dans le cerveau.

• La rétention d’eau généralement situé sur les jambes, les chevilles ou l’abdomen.

• Essoufflement en faisant des efforts.

Bien que malheureusement une insuffisance cardiaque n’a pas de remède, il existe des traitements médicamenteux qui améliorent vos symptômes ou des dispositifs qui aident au coeur. Et tous améliorent la qualité de vie de la personne et prolongent sa survie.

Femmes de plus de 65 ans, pire pronostic et mortalité plus élevée

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde et aussi dans notre pays, étant responsables de 28,3% (120859 décès) de tous les décès, devant les tumeurs (26,4% avec 112714 décès) et les maladies du système respiratoire (12,6% avec 53687 des morts).

Dans le cas des femmes, ce type de pathologie est la principale cause de mortalité. Mais toutes les maladies cardiovasculaires ne touchent pas les femmes et les hommes de la même manière.

Selon les données de l’Institut national des statistiques (INE), l’infarctus aigu du myocarde est la deuxième cause de décès chez les hommes et la sixième chez les femmes, tandis que l’insuffisance cardiaque est la troisième cause de décès chez les femmes et la cinquième chez les hommes.

Même ainsi, les experts affirment que les femmes pourraient être sous-représentées dans ces données, car il existe des études récentes qui montrent que le risque de décès chez les femmes qui souffrent d’un infarctus aigu du myocarde est le double de celui des hommes (en particulier 18,7% contre 9,3%) .

En ce qui concerne l’insuffisance cardiaque, une étude récente menée par le groupe de travail des femmes de la Société espagnole de cardiologie (SEC) a montré comment les femmes après une crise cardiaque ont un risque presque 60% plus élevé que les hommes de souffrir d’insuffisance cardiaque sévère.

Mais il y a plus.

Comme le Dr Juana Carretero, interniste à l’hôpital universitaire de Badajoz et 1er vice-président de la Société espagnole de médecine interne (SEMI):

– «L’insuffisance cardiaque chez les jeunes femmes a un meilleur pronostic, mais après 60-65 ans, en postménopause, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de développer une insuffisance cardiaque et leur mortalité est même doublée».

D’où viennent ces différences?

En général, on sait que les maladies cardiovasculaires apparaissent chez les femmes en moyenne 10 ans plus tard, mais plus sévèrement et avec moins de survie.

En ce sens, les experts indiquent que cela est principalement dû à la perte d’œstrogènes à la ménopause, car ils exercent un effet cardioprotecteur chez la femme et, par conséquent, à partir de ce moment, le risque d’obésité augmente, d’hypertension artérielle, de cholestérol, etc.

C’est pourquoi il est très important de maintenir un mode de vie le plus sain possible à ce stade de la vie et de tenir les facteurs de risque à distance.

Que faire en cas d’insuffisance cardiaque

Outre les traitements pharmacologiques ou chirurgicaux, il ne faut pas oublier que pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes diagnostiquées la modification des habitudes de vie est essentielle et surveillez tout signe susceptible d’aggraver la maladie.

Ainsi, dLa Fondation espagnole du cœur propose quelques lignes directrices à suivre lorsque le patient souffre d’insuffisance cardiaque:

• Pesez-vous quotidiennement le matin, avant de manger ou de boire quoi que ce soit, avec les mêmes vêtements et sur la même échelle.

• Vérifiez votre poids quotidiennement et consultez votre médecin si vous prenez 1 kilogramme par jour ou 3 kilogrammes par semaine. C’est un signe clair que le cœur retient les fluides.

• Gardez sous contrôle les autres facteurs de risque pour le cœur: cholestérol, hypertension, diabète, tabagisme et obésité.

• Évitez de prendre du sel, car il favorise la rétention d’eau qui peut provoquer une insuffisance cardiaque.

• Mangez plus de fruits, de légumes, de légumineuses et de poisson et moins d’aliments gras, afin de garder le cholestérol à distance.

• Pas de boissons alcoolisées.

• Le médecin indiquera s’il est nécessaire de réduire la quantité de liquides que nous buvons.

• Faites régulièrement de l’exercice physique. De courtes promenades (5 à 10 minutes une ou deux fois par jour) sont un bon moyen de commencer à faire de l’exercice. Le cyclisme et la natation sont également de très bonnes options.

• Évitez de vous entraîner lorsqu’il fait très chaud, humide ou froid.

• Respectez les heures et les quantités prescrites de médicaments.

• Sexe: votre cardiologue vous montrera comment reprendre les relations sexuelles.