Insultant de dire que les Noirs ne peuvent pas obtenir d’identité ID .

Regardez la dernière vidéo sur foxnews.com

* Sur le plan politique, si vous – l’avez manqué – plus tôt cette semaine… mercredi, membre du comité judiciaire de la Chambre Burgess Owens, R-Utah, est allé à l’affirmation de Stacey Abrams selon laquelle la loi géorgienne d’identification des électeurs est raciste est une «insulte» aux Noirs.

«La plus grande menace pour les démocrates est le peuple américain, quelle que soit sa couleur, qui fait partie de la classe moyenne. Ces gens qui ne dépendent plus du gouvernement. Ils ont la foi, ils ont une vision pour leur famille.

Owens a ajouté…

«Ils le recherchent parce qu’ils comprennent et vivent le rêve américain. La plus grande menace. Et c’est pourquoi ils ne veulent pas que les Noirs vivent cela, et c’est pourquoi ils démolissent et incendient chaque année des entreprises dans leurs communautés qui tentent d’atteindre cette classe moyenne. Donc, dire que les Noirs ne peuvent pas obtenir une pièce d’identité est une insulte. Nous sommes aussi intelligents, aussi tenaces, aussi désireux d’indépendance que n’importe qui d’autre. Si quelqu’un dit cela, qui dit que ce n’est pas la vérité, c’est purement raciste.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB: Les sénateurs du GOP essaient et échouent de faire sonner Stacey Abrams lors de l’audience du Sénat sur les droits de vote (points saillants)