« Insupportable, arrogant et absurde » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Gustavo Adolfo Infante s’est déchaîné contre Yoseline Hoffman, mieux connue sous le nom de YosStop.

Au cours du programme First Hand, le chauffeur a déclaré qu’il était en prison alors que « l’arrogance, l’arrogance, le non-sens… Je pense qu’il a payé un prix trop élevé pour son arrogance et son fanfaronnade ».

Infante a ajouté qu’il était désolé que YosStop ait dû arriver à cette situation d’être en prison et a indiqué que c’était « insupportable en tant que personne jusqu’à ce qu’il ne le puisse pas ».

« Une de ses actions l’a emmenée là-bas, et si elle n’avait pas eu cette arrogance, cette sobriété, celle de se tourner vers les gens et de leur dire que vous êtes une pute, et une pute et une prostituée, c’est… comment elle leur a parlé. les femmes, je ne serais pas en prison », a-t-il déclaré.

Depuis trois mois, Yosseline « N » est incarcérée à la prison de Santa Martha Acatitla après avoir été accusée de pédopornographie et de diffamation dans l’affaire Ainara Suárez.

Alors depuis son arrestation, la youtubeuse a tenté de maintenir la communication avec ses followers et d’envoyer des messages sur ses expériences en prison, ceci à travers les publications partagées par son petit-ami, Gerardo González, qui s’est donné pour mission de gérer les réseaux sociaux de la jeune femme.

Informations tirées d’El Imparcial