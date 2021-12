Le gouverneur Khan a informé qu’il avait déjà écrit au gouvernement de Pinarayi Vijayan pour lui conseiller de modifier les lois des universités afin qu’il puisse personnellement assumer le poste de chancelier.

Le gouverneur du Kerala, Arif Mohammed Khan, a poursuivi aujourd’hui son attaque contre le gouvernement LDF pour sa gestion des affaires des universités du Kerala et a allégué que l’ingérence politique dans les établissements d’enseignement supérieur était devenue insupportable pour lui. S’adressant aux médias aujourd’hui, le gouverneur Khan a informé qu’il avait déjà écrit au gouvernement de Pinarayi Vijayan lui conseillant de modifier les lois des universités afin qu’il puisse personnellement assumer le poste de chancelier et réaliser ses objectifs politiques sans aucune dépendance vis-à-vis du gouverneur.

« Les décisions académiques ne devraient pas être prises par des non-universitaires. La loi adoptée à l’Assemblée du Kerala dit que le gouverneur est le chancelier. J’ai demandé au gouvernement d’apporter une ordonnance selon laquelle le chancelier de l’université pourrait être le ministre en chef ou le ministre de l’Éducation, mais je ne peux pas le faire… leur autonomie doit être respectée. L’avenir de notre éducation dépend de nos universités », a déclaré Khan.

Dans la lettre fortement formulée, le gouverneur a informé Vijayan qu’il est prêt à signer immédiatement si ce dernier apporte une ordonnance modifiant les lois autorisant le ministre en chef à devenir chancelier des universités.

« J’ai fait de mon mieux pour leur faire comprendre qu’il ne fallait pas interférer dans le fonctionnement des universités. Je ne peux pas supporter et tolérer cette ingérence politique », a déclaré Khan.

Il a ajouté : « Ils veulent utiliser les universités à des fins politiques. Et je ne veux pas être utilisé à cette fin.

Pendant ce temps, le Congrès de l’opposition s’en est pris au gouvernement dirigé par le CPI(M), alléguant que le gouvernement de gauche transformait les universités en cellules du parti, a rapporté PTI. Le chef de l’opposition à l’Assemblée de l’État, VD Satheesan, a qualifié de très graves les problèmes soulevés par le gouverneur dans sa lettre au ministre en chef et a déclaré qu’il s’agissait du dernier exemple de politisation de l’éducation dans les universités de l’État.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.