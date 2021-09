Insurance Dekho intègre Jitendra Kumar en tant qu’ambassadeur de la marque pour sa nouvelle campagne

Conceptualisée par Offbeet Media Group, la campagne se compose de trois films

La startup Insurtech Insurance Dekho a lancé sa nouvelle campagne intégrée. La société a engagé l’acteur Jitendra Kumar comme ambassadeur de la marque pour la dernière campagne. Avec cette nouvelle campagne, Insurance Dekho veut souligner l’importance d’investir dans plusieurs types d’assurances telles que l’assurance maladie, l’assurance vie, l’assurance automobile, entre autres. La campagne est diffusée en direct sur les plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn.

Conceptualisée par Offbeet Media Group, la campagne se compose de trois films aux messages différents. Elle souhaite également sensibiliser à la disponibilité de produits d’assurance à des coûts optimaux. Destiné aux consommateurs des villes de niveau II et III, il se concentre sur l’intégration de nouveaux conseillers en assurance (POSP).

«Notre objectif est de veiller à ce que l’assurance atteigne les gens dans les villes de niveau II, III et au-delà où nous avons noté diverses appréhensions à propos de l’assurance. Éduquer les gens sur l’importance de l’assurance et la facilité d’investissement est essentiel. Dans le même temps, notre campagne les encourage également à devenir des conseillers en assurance (POSP) sans frais pour eux », a déclaré Ankit Agrawal, co-fondateur et PDG d’Insurance Dekho.

InsuranceDekho, lancé en 2016, fait partie de Girnar Insurance Brokers Private Limited. Il prétend avoir acheté plus d’un million de polices et enregistré une entreprise de Rs. 1 200 crore de prime en FY21. Il envisage une croissance commerciale de plus de trois fois au cours de l’exercice 22. La société dont le siège est à Jaipur a des bureaux à Gurgaon, Pune, Chandigarh, Ludhiana, Jaipur, Kolkata, Chennai et Bengaluru, ainsi qu’une présence hors ligne dans plus de 1 000 villes, a indiqué la société dans un communiqué.

« Nous sommes ravis d’avoir eu l’opportunité de développer cette première campagne numérique par Agrawal et son équipe. Nos équipes de création, de production et de gestion des talents ont travaillé de manière transparente pour livrer une première campagne numérique avec une idée créative forte et Jitender Kumar a aidé à la livrer avec une telle précision », a déclaré Jaideep Singh, fondateur d’Offbeet Media Group.

Lire aussi : Practo intègre Rahul Dravid en tant qu’ambassadeur de la marque ; dévoile une nouvelle campagne

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.