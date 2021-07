InsuranceDekho vise à devenir le leader du marché dans l’espace insurtech

in

L’entreprise se concentre sur le renforcement de son jeu B2C, l’approfondissement de sa distribution en termes de villes et de partenaires et l’ouverture de nouvelles lignes d’affaires et de produits.

Marché de l’assurance InsuranceDekho se concentre sur pour devenir un leader du marché dans l’espace insurtech du pays.

Si les tendances de croissance de ses activités se poursuivent, la société serait en mesure de prendre la position de numéro un dans l’espace insurtech au cours des 18 à 24 prochains mois, a déclaré le PDG et co-fondateur Ankit Agrawal.

« Du point de vue de la rentabilité, nous sommes encore en mode investissement pour le moment. Nous investissons dans la technologie, nous investissons dans les gens. Notre objectif est de renforcer les capacités et les capacités technologiques de nos employés. Notre objectif est maintenant de développer l’entreprise », a déclaré Agrawal à FE.

Concernant le calendrier possible pour atteindre le seuil de rentabilité de l’entreprise, il a déclaré : « À l’heure actuelle, notre objectif est de développer notre entreprise et de devenir un leader du marché dans le domaine de l’insurtech. Nous sommes l’insurtech qui connaît la croissance la plus rapide au pays. Si la même tendance se poursuit, au cours des 18 à 24 prochains mois, nous devrions être en mesure de prendre la position de numéro un.

« D’une année sur l’autre, nous avons doublé notre croissance en termes de primes au cours du dernier exercice pendant la pandémie de Covid. En tant qu’organisation, nous avons approfondi notre distribution. Nous nous sommes étendus à plus de 700 à 800 villes. Nous avons développé notre activité B2C et notre activité de canal. Nous avons lancé de nouvelles lignes d’affaires. Ainsi, la croissance s’est produite à travers les segments et les catégories », a souligné Agrawal.

InsuranceDekho a vendu plus de 10 polices lakh et a enregistré une prime de Rs 1 200 crore lors de l’exercice précédent. Il prévoit de croître trois fois au cours de l’exercice actuel. Actuellement, les assurances santé et vie représentent moins de 7 à 8 % de son portefeuille global, le reste étant constitué d’assurance automobile. « Notre objectif est de développer les activités d’assurance maladie et vie. La santé et la vie compteront pour 20-24% de notre livre, il faudra au moins 18 mois pour y arriver. dit Agrawal. Lancée en 2017, la société est une start-up insurtech de Girnar Insurance Brokers.

Au cours des derniers mois, la société s’est associée à plus de 2 000 magasins hors ligne dans plus de 15 villes. Au 31 mars 2021, environ 10 % de son activité provenait du B2C, tandis qu’environ 90 % provenait du B2B. Le B2B est l’endroit où l’entreprise travaille avec des agents partenaires qui aident à acquérir des clients, tandis qu’en B2C, un client se connecte et achète des polices d’assurance.

Dans le cadre de l’initiative « Saathi », il souhaite assurer une large couverture aux villes de niveau III, IV et V. D’ici la fin de l’exercice en cours, la société prévoit de s’associer à 50 000 micro-entrepreneurs dans plus de 500 villes de niveau III et au-delà du pays.

« Pendant la pandémie, le marché de l’assurance maladie a été complètement réinitialisé. La santé est maintenant passée d’un produit push à un produit pull, grâce à une prise de conscience croissante. Je pense évidemment qu’il pourrait y avoir une diminution des demandes, mais plus de gens voudront acheter une assurance maladie. Alors que les restrictions de verrouillage sont levées, de plus en plus de personnes sortent de chez elles. Ainsi, les demandes d’assurance automobile vont augmenter », a ajouté Agrawal.

