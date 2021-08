Insurgency : Sandstorm arrive sur PS4 et Xbox One le mois prochain

Cela fait longtemps que nous n’avons pas entendu de nouvelles sur Insurrection : tempête de sableversions de console en développement de longue date. Cela change aujourd’hui, car il a enfin une date de sortie.

New World Interactive a annoncé aujourd’hui qu’Insurgency: Sandstorm arrive le 29 septembre sur PS4 et Xbox One. Le jeu sera compatible avec la PS5 et la Xbox Series X/S avec une prise en charge d’une résolution allant jusqu’à 4K, mais un correctif d’amélioration de nouvelle génération le poussera encore plus loin l’année prochaine.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le jeu de tir tactique moderne est disponible en précommande dès maintenant dans trois éditions différentes : standard (40 $), de luxe et or. L’édition de luxe ajoute le pass de l’année 1, et l’édition d’or l’inclut ainsi que le pass de l’année 2. Ces laissez-passer contiennent chacun 16 ensembles cosmétiques à gagner.

Toutes les précommandes reçoivent l’ensemble d’équipement de seigneur de guerre et l’ensemble d’équipement de pacificateur.

Insurgency: Sandstorm devait initialement sortir en 2018 sur consoles aux côtés de PC, mais il a fini par être repoussé à 2019, puis à nouveau au printemps 2020, et plus tard à 2021. Le retard le plus récent l’a déplacé d’août à septembre.

Sandstorm comprend des modes coopératifs contre l’IA, ainsi qu’une suite de modes multijoueurs compétitifs.

La version PC a été bien accueillie au lancement, malgré quelques problèmes. Il s’est considérablement amélioré depuis lors, avec du nouveau contenu et une tonne de correctifs publiés dans des correctifs réguliers.