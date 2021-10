Insurrection? Des manifestants pour le climat tentent de franchir une barricade de police pour entrer dans le département de l’intérieur

Des militants pour le climat ont affronté la police alors qu’ils tentaient de s’introduire par effraction dans un grand bâtiment du gouvernement à Washington jeudi, selon plusieurs sources.

Des dizaines de manifestants ont organisé un sit-in à l’intérieur du Bureau des affaires indiennes (BIA) du ministère de l’Intérieur, tandis que les manifestants laissés à l’extérieur se sont débattus avec la police alors qu’ils tentaient de forcer l’entrée, causant de multiples blessures, selon plusieurs sources. « Aller à l’intérieur! Allez à l’intérieur ! », ont crié les manifestants alors qu’ils tentaient de pénétrer dans le bâtiment, selon une vidéo.

«De multiples blessures ont été subies par le personnel de sécurité et un officier a été transporté vers un hôpital voisin. Des médecins représentant à la fois le ministère et les manifestants étaient présents », a déclaré la porte-parole du ministère de l’Intérieur, Melissa Schwartz, dans un communiqué. « C’est aussi notre obligation de garder tout le monde en sécurité. Nous continuerons à faire tout notre possible pour désamorcer la situation tout en respectant les droits de premier amendement », a ajouté Schwartz.

Les manifestants du climat poussent la police, essayant de forcer le ministère de l’Intérieur où d’autres militants ont pénétré à l’intérieur pour tenter d’occuper le bâtiment. pic.twitter.com/IVhvPdTAYu – Ellie Silverman (@esilverman11) 14 octobre 2021

La porte-parole du Réseau environnemental autochtone, Jennifer Falcon, a tweeté que la police avait arrêté des manifestants au sein du Bureau des affaires indiennes du ministère de l’Intérieur.

55 protecteurs des eaux ont été arrêtés et emmenés hors de la ZAC. #occupyBIA #expectus pic.twitter.com/KGehMCi6qW – Jennifer K. Falcon (@JenniferKFalcon) 14 octobre 2021

L’organisation pour le climat, People vs Fossil Fuels, a mené des manifestations à Washington depuis lundi, a rapporté le Post. Il a créé une liste de demandes pour le président Joe Biden, déclarant qu’il doit « cesser d’approuver des projets de combustibles fossiles et accélérer la fin de l’ère des combustibles fossiles », ainsi que « déclarer une urgence climatique nationale et lancer une révolution des énergies renouvelables justes. «

Les dirigeants indigènes qui occupent le BIA du ministère de l’Intérieur ont publié une déclaration sur les manifestations, déclarant que « nous ne permettrons plus au gouvernement américain de nous séparer de notre relation avec la connaissance sacrée de la Terre Mère et de tous ceux qui dépendent d’elle ».

Les dirigeants ont demandé à Biden d’abolir le BIA, et ont également appelé le président à interdire « les nouveaux baux pour le pétrole et le gaz ou l’industrie extractive sur les terres publiques ».

