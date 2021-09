INTC Stock représente l’entreprise la plus essentielle du pays

Intelligence (NASDAQ :INTC) le stock est maintenant où Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) était quand il a nommé Lisa Su comme PDG. C’est en bas.

Source : dennizn / Shutterstock.com

Bob Swan, qui était directeur financier devenant PDG, a recruté Pat Gelsinger de VMWare (NYSE :VMW) pour lui succéder. Gelsinger a pris ses fonctions en février, le titre n’étant pas trop éloigné de son niveau actuel de 55 $/action. Il a ensuite annoncé la transformation de l’entreprise. Il prévoit d’investir 100 milliards de dollars pour faire d’Intel une fonderie de puces contre Taïwan Semi-conducteur (NYSE :TSM).

C’est un plan audacieux. La fabrication de puces est désormais dominée par Taïwan. De plus en plus, cela se fait en Chine. La relocalisation de la production de semi-conducteurs aux États-Unis, et même en Europe occidentale, est une entreprise de dix ans.

Su est devenu PDG en 2014, AMD rebondissant autour de 3 $/action. Mais sa nomination est intervenue à la fin d’un processus qui a commencé avec AMD se débarrassant de ses fonderies et s’engageant dans de nouvelles conceptions sous son prédécesseur, Rory Read. Elle l’a eu facile.

Que le début

Si vous achetez Intel aujourd’hui et vous attendez à ce qu’il fonctionne comme AMD, vous faites une erreur.

Cela ne signifie pas que vous avez tort d’acheter des actions Intel. J’ai. La société affiche un dividende de plus de 2,5 %. Vous ne pouvez pas obtenir cela avec une obligation de 30 ans. Intel a généré plus de 6 milliards de dollars de cash-flow libre au cours du premier semestre de l’année. Le résultat net du premier semestre s’élève à 8,4 milliards de dollars, pour un chiffre d’affaires de 39 milliards de dollars.

Intel est une valeur sûre en ce moment, avec un ratio cours/bénéfice de seulement 12. Il ne devrait pas du tout être classé comme une action technologique. C’est un fabricant, comme un sidérurgiste Falaises de Cleveland (NYSE :FCF), qui arbore un PE similaire.

Ce que vous achetez avec Intel n’est pas le prochain trimestre, mais les 5 prochaines années. Gelsinger a présenté un plan ambitieux pour correspondre à la technologie de traitement de Taiwan Semi. Là où la distance entre les lignes de circuit sur une puce a toujours été mesurée en nanomètres, avec les puces chinoises à 14 et les puces Taiwan Semi de l’année prochaine à 3, Gelsinger parle d’Angstroms. C’est un dixième de nanomètre. Les puces de sa feuille de route 2025 auront des lignes distantes de 20 Angstroms.

Si Gelsinger peut livrer, l’industrie des puces sera transformée. Le leadership changera de côté du Pacifique. L’Amérique deviendra indépendante de la technologie chinoise.

Mais cela reste encore de la spéculation. Gelsinger a besoin de l’aide du gouvernement pour respecter ses budgets. À l’heure actuelle, il semble comprendre, mais les gouvernements spéculent aussi. Si ses ingénieurs ne peuvent pas tenir leurs promesses, tout le pays est en difficulté, pas seulement son secteur technologique. Ce que Gelsinger essaie est littéralement un coup de lune.

Le résultat sur le stock INTC

C’est pourquoi les analystes boursiers restent sceptiques. Il y en a 26 qui suivent actuellement Intel chez Tipranks, et 7 d’entre eux disent aux clients de vendre. Seulement 9 disent acheter. Stacy Ragson de Bernstein, qui a généralement raison dans ses appels, a un objectif de prix de 43 $ sur les actions Intel.

Vous n’avez pas à vous précipiter sur le stock INTC. Je sais que beaucoup d’écrivains d’InvestorPlace sont aussi optimistes que moi sur son avenir. C’est une bonne affaire, dit Mark Hake. C’est du vol, dit Alex Sirois.

Mais si vous recherchez un profit rapide, veuillez chercher ailleurs. Si vous cherchez une action qui ira « sur la lune » du jour au lendemain, n’achetez pas Intel.

Au lieu de cela, les investisseurs devraient accumuler Intel, lentement. À l’heure actuelle, Intel est le lest d’un portefeuille équilibré. Cela ne va pas fournir « l’alpha ». Pas tout de suite. Surveillez attentivement la feuille de route d’Intel pour détecter tout signe de dérapage. Il peut y avoir des jours sombres à venir dans un avenir immédiat.

Je crois en l’Amérique. Je crois en Pat Gelsinger. Je crois en Intel. C’est le berceau de la loi de Moore. C’est là que notre âge actuel a commencé. C’est l’entreprise la plus incontournable du pays.

Mais ce ne sera pas un profit rapide. Il a fallu à Intel 2 décennies pour entrer dans sa situation actuelle. Il faudra des années pour s’en sortir.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues sur INTC et CLF. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Living With Moore’s Law: Past, Present and Future disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.