Intego VirusBarrier X9 protège votre Mac contre les logiciels malveillants macOS tels que Silver Sparrow et Xcode Spy [Save 50% on Mac Premium Bundle]

Bien que vous entendiez peut-être que les Mac ne sont pas vulnérables aux virus Windows, la popularité du Mac signifie que les parties malveillantes ciblent plus que jamais macOS. Heureusement, Intego Mac Security a plus de deux décennies d’expérience dans la protection des utilisateurs Apple, et les lecteurs . peuvent économiser 50% sur le Mac Premium Bundle X9 d’Intego.

La suite logicielle d’Intego comprend des applications compatibles macOS Big Sur pour la sécurité Internet, la suppression des déchets numériques et la sauvegarde de vos données les plus importantes. Cela inclut le tout nouveau logiciel VirusBarrier X9 d’Intego pour que vous ayez l’esprit tranquille lorsque de nouveaux logiciels malveillants font la une des journaux.

Protection Silver Sparrow

Pour les utilisateurs de macOS, cela signifie que vous pouvez compter sur Intego VirusBarrier X9 pour détecter le malware Silver Sparrow récemment découvert qui a été trouvé cette année.

Silver Sparrow est un mystérieux malware découvert dans la nature qui a trouvé son chemin sur au moins 40000 Mac, y compris les Mac Intel et M1. L’impact total de Silver Sparrow n’est pas encore connu, ni son origine, mais les machines infectées s’enregistrent toutes les heures avec un mystérieux serveur distant – sérieusement invasif.

Infection XcodeSpy

Intego VirusBarrier X9 élimine également XcodeSpy, un logiciel malveillant qui affecte l’environnement de développement d’Apple Xcode. Les applications iPhone et iPad ne peuvent être développées que sur un Mac à l’aide de Xcode, et XcodeSpy exploite cette exigence en étant distribuée aux utilisateurs de Mac via des projets Xcode trojanized qui sont légers en taille de fichier et faciles à partager et à télécharger.

Tranquillité d’esprit

Ce ne sont là que deux exemples de la façon dont Intego VirusBarrier X9 protège votre Mac contre les logiciels malveillants effrayants et envahissants qui ciblent macOS. Un Mac infecté peut faire en sorte que toutes vos données, des photos et documents personnels aux mots de passe et aux données du navigateur, soient compromises. Le pire dans les logiciels malveillants comme Silver Sparrow et XcodeSpy est que vous ne saurez même pas si votre Mac est infecté sans un logiciel comme VirusBarrier X9.

Intego VirusBarrier X9 protège activement votre Mac contre les logiciels malveillants et les tentatives de phishing grâce à des analyses en temps réel et des mises à jour automatiques. Vous n’avez pas non plus besoin d’être un expert en informatique pour commencer à utiliser VirusBarrier X9. La configuration est conçue pour être facile pour tous les utilisateurs, et la configuration est suffisamment simple pour que les utilisateurs de Mac non techniques puissent prendre le contrôle de leur Mac avec protection.

Et si les logiciels malveillants sur PC peuvent ne pas cibler votre Mac, Intego VirusBarrier protège vos amis et votre famille en détectant les logiciels malveillants sur votre Mac avant de pouvoir partager des fichiers infectés.

Les lecteurs . peuvent obtenir jusqu’à deux ans de protection Intego VirusBarrier X9 avec une réduction de 50% pendant une durée limitée lors de l’achat du Mac Premium Bundle X9 d’Intego. La suite logicielle comprend toutes les fonctionnalités exceptionnelles de VirusBarrier X9, ainsi que d’autres fonctionnalités pour nettoyer votre Mac et sauvegarder vos données personnelles en toute sécurité.

