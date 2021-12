Intégration de la blockchain dans les projets de nettoyage des océans

« Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article »

CleanOcean est un projet unique qui vise à nettoyer les océans et à sauver la vie humaine et animale, en mettant en œuvre l’innovation au lieu de copier les précédentes.

Le projet est dirigé par une équipe entièrement dédiée et entièrement dédiée travaillant de manière transparente sur la mission de sauver les plans d’eau de la terre d’une terrible pollution. Pour la santé des masses océaniques, l’organisation dispose de 2 groupes de travail, l’un au Sri Lanka et l’autre au Kenya, qui nettoient les zones fortement polluées à travers le monde.

Génération de rendement décentralisée

CleanOcean est un jeton vert de charité décentralisé et sans friction, qui renforce les performances. Le jeton fonctionne sur une technologie d’auto-apprentissage et de verrouillage de liquidité automatisé. Garantit automatiquement des transactions sûres, sécurisées et sans tracas et produit une production pour tous les détenteurs.

L’organisation vise à créer un écosystème entier autour de CleanOcean, y compris des organisations caritatives, des partenaires et des initiatives internes, afin de réduire considérablement les déchets plastiques des océans. Une place de marché NFT présentant des œuvres d’art uniques créées par des créateurs professionnels sera bientôt disponible. Ainsi, les consommateurs peuvent obtenir des œuvres d’art uniques tout en soutenant la cause.

Contrat intelligent

CleanOcean aspire à être une marque connue et reconnue dans le domaine des puces écologiques. Le contrat intelligent pour le jeton $ CLEAN est en cours de mise à jour et les détenteurs déplacent leurs actifs vers la v2.

La nouvelle offre totale a été réduite à 1 milliard de jetons, avec la mise à jour du contrat intelligent. La diminution de la quantité a été causée par la combustion des jetons, qui a détruit 40 % des jetons ; Il a failli prendre feu. La plupart des contrats intelligents sur la plate-forme sont sous l’autorité de l’organisation. Par conséquent, l’équipe peut tout gérer activement et s’adapter aux tendances et aux situations du marché.

Des services courants tels que CoinMarketCap peuvent également suivre facilement la pièce. L’actif numérique est également accessible sur les échanges de crypto-monnaie tels que CoinGecko. Des mesures de sécurité ont été intégrées au contrat pour empêcher l’exploitation du système réfléchissant ou le pot de miel.

Des dons

Le projet accepte les dons de toute personne, individu ou organisation. Cependant, les dons ne peuvent être effectués que via Paypal ou crypto. Les dons maintiendront la stabilité de la monnaie et sa croissance saine. Notez que les fondateurs ont environ 12% de l’offre totale dans un portefeuille verrouillé. Ce portefeuille assure la continuité du projet et se compose des parties suivantes :

Fonds caritatifs : cinquante%

Budget marketing : 30%

Budget de développement : dix%

Réservation: dix%

Jusqu’à présent, CleanOcean a fait un don de 15 000 $ à des projets similaires comme Seashepherd.org et Theoceancleanup.com.

$ CLEANOCEAN Jeton

CleanOcean est un crypto-token déflationniste qui utilise les frais de transaction comme source de fonds pour le nettoyage des océans. L’organisation peut ainsi générer des liquidités. Jamais dans l’histoire de l’humanité l’investissement et la charité n’ont été parfaitement intégrés.

Prix ​​du jeton

Le prix de CleanOcean aujourd’hui est de 0,00225325 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 54 178 $. Il a une offre totale d’un milliard. Le jeton est basé sur la Binance Smart Chain pour permettre des frais de gaz bon marché par rapport aux autres jetons. Par conséquent, un avantage supplémentaire pour les utilisateurs et l’organisation.

Tokenomique

Le jeton CleanOcean est distribué comme suit :

Approvisionnement total : 1 000 000 000

BUSD / CLEAN Fonds de liquidité : 40 000 000

Fonds de liquidité BNB / CLEAN : 40 000 000

Dev-Wallet : 120 000 000

Groupe de migration : 200 000 000

Réservation de pari : 400 000 000

Mission CleanOcean

L’objectif de CleanOcean est de réduire de 90 % le plastique flottant dans l’océan. Ils veulent amasser 1 000 000,00 $ pour des organismes de bienfaisance et à but non lucratif chaque année.

Voir les progrès considérables de ce projet en si peu de temps fait de cette vision un objectif tout à fait réalisable. Rien que le premier jour, 1 000,00 $ ont été versés à « The Ocean Cleanup ». Ce fut une réalisation importante pour le projet, l’équipe et la communauté.

Dans les 24 heures suivant son lancement, le projet avait attiré plus de 2 000 titres, avait une capitalisation boursière de 2 000 000,00 $ et avait fait son premier don.

Associations CleanOcean

CleanOcean a travaillé avec le PDG de Sea Shepherd en Allemagne. L’initiative a utilisé une diffusion en direct pour collecter des dons pour le projet. Il a également participé à plusieurs collaborations avec des entreprises et initiatives de son industrie. Waste Less Arugam Bay et Sana Mare font partie de ces projets.

La plupart des partenariats se produisent dans les coulisses, où l’équipe s’engage avec d’autres sociétés du secteur de la cryptographie pour des efforts combinés. CleanOcean a également formé des groupes de travail pour nettoyer les zones fortement polluées à travers le monde.

Avantages

Assurance: le projet est liquide et le portefeuille de développement est partiellement bloqué.

Charité : la 1% des frais de transaction sont collectés pour les œuvres caritatives liées aux océans et les projets de nettoyage organisés par CleanOcean.

Avantage pour les titulaires : 3% des frais de transaction vont directement aux porteurs

Liquidité automatique : la 4% des frais de transaction vont au fonds de liquidité.

Les inconvénients

Le jeton est encore nouveau : il y a encore beaucoup de fonctionnalités qui doivent être intégrées au jeton et à l’ensemble du projet en général. Son plein potentiel n’a pas encore été libéré, ce qui pourrait prendre un certain temps.

Carte routière

Le projet est actuellement dans sa phase de quatrième trimestre 2021. Jusqu’à présent, le projet a réussi à mettre en œuvre le nouveau contrat. Actuellement, la migration vers la v2 est en cours. À partir de là, on peut s’attendre au lancement de son premier NFT. Ensuite, nous verrons une implémentation de votre application mobile, à la fois sur Android et iOS.

En outre, il y aura des négociations pour une cotation boursière importante. Le dernier événement sera un ciblage marketing étendu en dehors de l’espace crypto. Il n’y a aucune information sur les événements de l’année prochaine, mais vous pouvez obtenir des mises à jour de la communauté sur Telegram.

Dernières pensées

Le projet vient de passer à un nouveau contrat, CLEAN V2. Il a amélioré la tokenomy et les fonctionnalités de sécurité. Le contrat intelligent a été le plus grand kilomètre parcouru dans l’espace BSC jusqu’à présent, une décision qui vise à attirer plus de personnes. Le projet a fait d’énormes progrès rapidement, montrant que son objectif est réaliste. De plus, de plus en plus de personnes sont prêtes à soutenir le projet car il est pour le bien commun du monde. Vous pouvez en savoir plus sur le projet sur :

Site Web : https://cleanocean.io/

Télégramme : https://t.co/Ts56sHFkQf

Twitter : https://twitter.com/cleanoceantoken