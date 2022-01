Intégration de NFT dans le métaverse

Crystamon est fier d’être le premier métaverse NFT tokenisé de l’écosystème blockchain. C’est le premier projet de RVC Blockchain Technology (RBLOCKTECH). La tarification NFT ne fonctionne pas de la même manière que les concepts déflationnistes traditionnels des jetons cryptographiques. Comme le dit le fondateur, cela signifie que les prix NFT sont plus susceptibles d’augmenter que de baisser.

En conséquence, l’utilisation de NFT comme substitut de jeton pour la circulation dans le projet de jeu de chasse à collectionner Crystamon NFT pourrait être avantageuse pour le succès de Crystamon. Crystamon a son propre jeton, $ CRYSTAMON. Le projet vise à augmenter les ventes via le NFT, le staking, la production agricole, une application d’échange et Play to Earn.

Caractéristiques

Crystalmon possède de nombreuses fonctionnalités uniques, selon son livre blanc. Ils incluent:

Crystamon est une plate-forme qui combine la finance décentralisée (DeFi), des jetons non fongibles (NFT) et des jeux P2E graphiques de haute qualité qui offrent aux joueurs une expérience divertissante et enrichissante. Le modèle du jeu pour gagner (P2E) permet aux joueurs de conserver le contrôle total et la propriété de leurs actifs dans le jeu, éliminant ainsi la possibilité pour les développeurs de bénéficier de ces éléments.

Les utilisateurs sont chargés de prendre des décisions importantes concernant Crystalmon. Ils peuvent voter et ; participer à leurs projets.

Projets pouvant stabiliser le jeton et l’économie de Crystalmon

Crystamon allouera un fonds de 10 % au programme $ CRYSTAMON Token Liquidity & Buyback. Cela peut stabiliser la croissance à long terme du token $ CRYSTAMON.

Source de financement alternative ;

Marché NFT Vente et distribution de NFT Implantation Application de changement Application d’échange Vente de jetons Jouez pour gagner

Jeu de chasse à collectionner CRYSTAMON (CNCHG) NFT

Chaque joueur peut frapper le Crystamon Common Gem NFT gratuitement, avec une redevance de 3% à vie. Les 50 000 premiers NFT Crystamon Common Gem seront mis à la disposition du public pour une frappe gratuite par adresse de portefeuille et par utilisateur. La principale force de CNCHG réside dans les ventes axées sur la communauté.

Tous les détenteurs doivent vendre ou acheter le Crystamon Common Gem NFT gratuit acheté pour le système de valeur en points. Vendre une gemme commune vous rapportera 1 point. Chaque gemme commune coûte 5 USDT. Pour gagner une valeur en points, les utilisateurs doivent effectuer des ventes sur le site Web / l’application officielle CRYSTAMON.io. Vous pouvez également vendre votre Common Gem NFT sur n’importe quel marché NFT, mais vous ne recevrez que des redevances.

Vous pouvez également échanger la maison de vente aux enchères pour le montant que vous souhaitez, tant qu’il dépasse la valeur marchande requise.

Tokenomique

Prévente : 6,8097 %

Vente privée: 0,05%

Fonds de développement – avec droits acquis : 12%

Commercialisation – avec droits acquis : 12%

Réserve stratégique – blocage : 21,0903 %

Fonds de récompenses NFT – acquis : vingt%

Fonds de récompenses P2E : vingt%

Pari: 4%

Airdrop : 0,05%

Performance agricole : 4%

Le total: 100%

Prévente

Crystamon sera pré-commandé le 7 janvier 2022 à 15h00 UTC. La vente se fera uniquement sur Pinksale.finance. Voici plus de détails :

Onglet : Onglet cristal (CRYSTAMON)

Prix ​​de prévente : 5000 CRYSTAMON / BNB

Prix ​​catalogue PCS : 2500 CRYSTAMON / BNB

Vente privée Minimum 3 BNB : 6500 / BNB

Approvisionnement total : 100 000 000,00

Couverture souple: 300 BNB

Couverture rigide : 600 BNB

LP : 51 % des fonds levés

Avantages de Crystalmon

NFT intégré : Le projet a un marché pour les NFT où les utilisateurs peuvent les acheter et les vendre, leur donnant la possibilité d’interagir avec ce marché en pleine croissance.

Jalonnement: Crystamon vérifie vos transactions via le jalonnement, permettant aux participants de gagner des récompenses pour leurs avoirs.

Assurance: SolidProof a audité le contrat intelligent du projet pour s’assurer qu’il est sans danger pour les investisseurs.

La production agricole: Les utilisateurs peuvent également participer à l’agriculture pour gagner à mesure que la valeur de leur crypto-monnaie augmente avec le temps.

Demande d’échange : Crystamon permet aux utilisateurs d’échanger des jetons via son application.

Joue pour gagner: Cette fonctionnalité permet aux participants d’être récompensés avec des crypto-monnaies ou NFT uniquement pour avoir joué à des jeux auxquels ils joueraient probablement gratuitement.

Carte routière

La première phase du projet a un calendrier pour le quatrième trimestre 2021. C’était la phase de conceptualisation et de planification. Cela impliquait la création de jetons, le crowdsourcing, la vente privée, la création de pages de destination de sites Web et la création de livres blancs. Il y a eu également un audit de contrat intelligent SolidProof, une sensibilisation du public et un marketing sur les réseaux sociaux, qui ont tous été achevés.

Pour le premier trimestre de cette année, la prévente Crystamon aura lieu le 7 janvier. De plus, une liste apparaîtra sur Pancakeswap 24 heures après la prévente. Il y aura de l’artisanat NFT et de la frappe de pierres précieuses standard avec un dessin de 50 000 pièces. Le marketing continuera à sécuriser davantage d’utilisateurs et d’investisseurs. De plus, l’application Swap sera créée et rendue publique.

Il y aura un suivi des ventes de jetons et de NFT et de l’agriculture de rendement à la disposition du public au cours du deuxième trimestre et l’introduction de l’application d’échange Blockteck. Le troisième trimestre comprendra la création de panneaux d’affichage d’art graphique de jeu, les créations de monde métavers et la vente de terrains métavers.

D’ici 2023, il y aura la promotion du jeu et la vente du troisième lot de terrains métavers. Il y aura également un test bêta de développement de jeux. De plus, le test bêta public du jeu et le lancement public final du jeu seront la dernière chose de la première phase.