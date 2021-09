Intégration Philips Hue Spotify à partir d’aujourd’hui ; nouvelles lumières Hue aussi

in

Une nouvelle intégration Philips Hue Spotify a été annoncée et est déployée sur l’application Hue à partir d’aujourd’hui. Cela synchronisera vos lumières colorées avec la musique que vous écoutez sur Spotify, soit de manière entièrement automatique, soit avec un certain degré de contrôle manuel.

Contrairement aux applications tierces comme Hue Disco, l’intégration ne repose pas sur le microphone de votre iPhone pour écouter la musique…

Au lieu de cela, il obtient toutes les données musicales dont il a besoin à partir des métadonnées déjà intégrées dans les pistes Spotify.

Mêlez lumière et musique. C’est le premier du genre. Nous nous sommes associés à Spotify pour offrir une intégration unique d’éclairage et de musique qui relie vos comptes Philips Hue et Spotify, faisant réagir vos lumières à la musique Spotify que vous aimez. Avec Philips Hue + Spotify, l’application Hue analyse les métadonnées de chaque chanson Spotify en temps réel, résultant en un script léger qui, en plus d’incorporer le rythme de la chanson, reflète désormais également son humeur, son genre, son tempo, ses segments, son volume, pas et plus. Que vous vous détendiez sur le canapé pour une soirée confortable, que vous ayez des amis pour une réunion ou que vous fassiez vos tâches ménagères avec une liste de lecture personnalisée, vous vivrez une expérience musicale comme jamais auparavant.

Si vous n’aimez pas le jeu de lumières par défaut, vous pouvez demander à l’application de réagir plus doucement ou de manière plus spectaculaire à la chanson.

Si votre application Hue a un onglet Sync en bas au centre de l’écran d’accueil, appuyez dessus. Sinon, appuyez sur l’onglet Explorer et faites défiler les écrans jusqu’à celui de Spotify. Si vous ne voyez pas encore l’une ou l’autre option, la mise à jour n’a pas encore été déployée sur votre appareil et devrait apparaître dans les prochains jours. (Ce qui est ennuyeux, c’est que la façon dont les nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à l’application signifie qu’elle prétendra être à jour même si elle attend toujours les dernières mises à jour.)

Les scènes dynamiques sont incluses dans la même mise à jour.

Laissez vos lumières Philips Hue compatibles avec les couleurs dans une pièce ou une zone passer lentement à travers les différentes couleurs de n’importe quelle scène de couleur dans la galerie de scènes Hue. Pour utiliser des scènes dynamiques, appuyez sur le bouton de lecture qui apparaît sur la carte de scène. Avec cette version initiale, les effets dynamiques seront subtils. Vous ne remarquerez peut-être pas que vos lumières changent au début. Une future version vous permettra de contrôler la vitesse des scènes dynamiques – restez à l’écoute pour la mise à jour ! Seules les scènes de couleur que vous avez ajoutées à Mes scènes à partir de la galerie de scènes Hue peuvent être dynamiques. À l’avenir, vous pourrez rendre dynamique n’importe quelle scène de couleur, même celles que vous créez vous-même.

Le Philips Hue Ambience Gradient Lightstrip signalé en juillet a également atterri. Au lieu de permettre le choix d’une seule couleur pour toute la bande lumineuse, vous pouvez désormais opter pour des dégradés de couleurs affichant plusieurs couleurs sur toute la longueur de la bande à l’aide de scènes créées par Philips.

Une bande de 80 pouces coûte 149,99 $, avec des bandes d’extension de 40 pouces disponibles pour 59,99 $.

Les lampadaires et lampes de table Signe Gradient sont également disponibles, qui apportent les mêmes capacités multicolores aux lampes verticales.

De plus, Philips propose désormais des ampoules standard plus puissantes – jusqu’à 1600 lumens (équivalent 100w) et une version White Ambience de ses ampoules à filaments arty.

Élargir notre gamme avec des ampoules plus lumineuses, offrant désormais 800 lumens (équivalent 60W), 1100 lumens (équivalent 75W) et 1600 lumens (équivalent 100W). La collection Filament comprend désormais des ampoules qui offrent des milliers de nuances de lumière blanche chaude à froide pour une lumière parfaite tout au long de la journée.

Regardez la vidéo promotionnelle ci-dessous pour l’intégration de Spotify.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :