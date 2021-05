intègre la vision et le son dans leur ensemble

05/12/2021 à 12:24 CEST

Une nouvelle étude menée à l’Université McGill du Canada montre que le cerveau possède un mécanisme spécifique de synchronisation de la vision et de l’audition: pour donner un sens à des environnements complexes, les ondes cérébrales sont alignées en permanence et compensent les vitesses de traitement du son et la vision, qui sont sensiblement différentes.

Cette intégration cérébrale permet à une image et à un son créés en même temps d’être perçus de manière synchrone afin de comprendre la réalité, bien que les deux stimuli atteignent le cerveau et soient traités par différents circuits neuronaux et à des vitesses différentes. La recherche a été publiée dans la revue Communications Biology.

Selon un communiqué de presse, les scientifiques soutiennent qu’il existe un processus appelé «recalibrage temporaire». Par ce mécanisme, le cerveau nous trompe d’une certaine manière: modifie notre perception du temps afin que nous puissions percevoir les stimuli sonores et visuels de manière intégrée, alors qu’en fait nous devrions les recevoir séparément.

Comment fonctionne ce système? Une série de signaux cérébraux s’adaptent en permanence à l’environnement pour surveiller les informations sensorielles reçues. Ils détectent et ordonnent chaque stimulus, en associant ceux qui peuvent être en divergence.

Par conséquent, nous obtenons une compréhension globale de la réalité et nous pouvons profiter des différents types d’informations que nos sens nous donnent.

Le processus en action

La découverte a été faite après différents tests avec des volontaires, qui ont été réalisés à l’intérieur d’une machine de magnétoencéphalographie (MEG). Cette technologie permet d’obtenir des images d’ondes cérébrales avec une précision de la milliseconde.

Les participants ont été stimulés par des signaux lumineux et des sons différents, qui ont été délivrés avec une certaine disparité temporelle. On leur a demandé d’indiquer s’ils pouvaient les recevoir en même temps.

L’expérience s’est complexifiée: les stimuli visuels ont été modifiés et proposés à différentes distances, tandis que la différence temporelle en termes de sons augmentait, qui variait également de manière aléatoire.

Dans les résultats, les chercheurs ont constaté que les volontaires étaient capables de percevoir les différents types de stimuli dans leur ensemble dans la plupart des cas, même face aux écueils ou aux difficultés induits.

Cela démontre que le cerveau travaille constamment pour aligner les deux entrées sensorielles, afin d’éviter une perception déformée de la réalité. De cette manière, nous pouvons relier les images et les sons que nous percevons, en acquérant des outils pour comprendre le monde et notre environnement avec une plus grande précision.

Perception de la réalité

De manière générale, les scientifiques ont conclu que leur étude confirme l’existence d’un système cérébral qui vise une meilleure adaptation de l’individu au «bombardement» des stimuli reçus en permanence.

Grâce à la possibilité d’associer les différents signaux au-delà des différences temporelles ou physiologiques, les circuits cérébraux intégrés offrent une perception plus claire et plus ordonnée de la réalité.

Enfin, les spécialistes ont souligné que dans le cas de maladies comme l’autisme ou la schizophrénie, il existe des anomalies dans ce processus d’intégration et de recalibrage, conduisant à de multiples problèmes d’adaptation à l’environnement. De plus, la réception des différents signaux de manière désintégrée produit à la fois des inconvénients psychologiques et comportementaux.

Par conséquent, cette découverte peut fonctionner comme une passerelle vers de nouvelles stratégies pour atténuer les effets négatifs de ces pathologies.

