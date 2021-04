Intégrité électorale ou suppression des électeurs? ⋆ 10z viral

La bataille pour l’intégrité électorale est arrivée au Minnesota aujourd’hui. Le Sénat, contrôlé par les républicains, a adopté un modeste projet de loi de réforme comprenant des bulletins de vote provisoires. Voici comment le Sénat GOP a décrit le projet de loi:

Les améliorations apportées à la sécurité électorale augmenteront considérablement l’intégrité et la transparence des élections au Minnesota.

Le Minnesota est l’un des trois seuls États du pays à ne pas fournir de bulletins de vote provisoires le jour du scrutin. Ces bulletins sont destinés aux personnes qui ne se sont pas inscrites et qui ne pourraient autrement pas s’inscrire le jour même en raison d’un manque de pièces d’identité, mais qui veulent quand même voter. Les personnes considérées par les tribunaux, le secrétaire d’État ou le ministère de la Sécurité publique comme des électeurs contestés seraient également incluses dans le groupe pour utiliser les bulletins de vote provisoires. L’électeur est autorisé à s’inscrire et à voter, mais il dispose d’une semaine pour prouver son éligibilité afin que son vote soit compté.

Les bulletins de vote provisoires sont une mesure sûre et facile, largement acceptée dans tout le pays, pour s’assurer que chaque vote est traité de manière égale et compté en temps opportun. Un audit de 2018 de l’inscription des électeurs du Minnesota a mis en évidence les bulletins de vote provisoires comme une simple mesure de prévention de la fraude électorale. Peut-être plus important encore, les bulletins de vote provisoires permettent toujours aux électeurs éligibles de s’inscrire et de voter le jour du scrutin et leurs bulletins de vote bénéficient des mêmes protections que ceux qui ont été enregistrés à l’avance. Les bulletins de vote provisoires empêchent également les personnes non éligibles, telles que celles qui purgent une peine, les citoyens non américains ou ceux qui ne remplissent pas les conditions de résidence, de participer à l’élection et de marginaliser les bulletins de vote de leur voisin.

«Je veux que tous les Minnesotans soient encouragés à participer à chaque cycle électoral, quel que soit le parti», a déclaré mercredi la sénatrice Mary Kiffmeyer, présidente du Comité du gouvernement de l’État. se porter garant »aux urnes parce qu’il n’y a presque aucun moyen de suivre cela. Des mesures de bon sens comme celles-ci sont essentielles pour organiser des élections justes, libres et ouvertes au Minnesota. »