Intel 4004, le premier microprocesseur de l’histoire, fête ses 50 ans | La technologie

Il y a un demi-siècle, les ordinateurs n’étaient disponibles que pour les gouvernements et les entreprises, occupant une pièce entière. Intel a tout changé avec le premier microprocesseur, l’Intel 4004.

Aujourd’hui, nous ne donnons pas d’importance à la technologie spectaculaire que nous emportons avec nous : téléphones mobiles, montres intelligentes, écouteurs sans fil, bracelets d’activité, portable moins de 1 Kilo… mais jusqu’à il y a quelques années, c’était de la pure science-fiction.

Au 1971 les ordinateurs coûtent des dizaines de milliers d’euros et occupent une pièce entière. Ils ne pouvaient être payés que par les gouvernements, les entreprises ou les universités.

Intel a changé l’histoire de l’informatique et de l’humanité avec la création du premier microprocesseur, l’Intel 4004, que vous pouvez voir sur la photo d’ouverture. Curieusement, il ne l’a pas créé pour un ordinateur, mais pour cette calculatrice scientifique, la Busicom 141-PF:

En 1971, la plupart des ordinateurs étaient encore utilisés tubes à vide ou transistors surdimensionnés, qui a fait que les ordinateurs occupent une pièce entière ou un placard.

Deux ans plus tôt, en 1969, le constructeur japonais Machine à calculer Nippon a chargé Intel de fabriquer 12 puces pour votre calculatrice scientifique Busicom 141-PF.

Les puces et les circuits intégrés ont été inventés en 1958, mais il a fallu deux décennies pour se développer à l’échelle industrielle.

Intel a réduit les 12 puces demandées par le constructeur japonais à seulement 4, dont la Intel 4004, qui s’était non seulement miniaturisé au maximum, jusqu’à la taille d’un ongle, mais aussi c’était programmable. C’est ainsi qu’il est devenu le premier microprocesseur, le premier processeur moderne de l’histoire.

Ce fut une si grande révolution que, comme le reconnaît le co-inventeur de la puce Stan Mazor dans le communiqué de presse Anniversaire : « Le 4004 était si révolutionnaire qu’il a fallu environ cinq ans à Intel pour apprendre aux ingénieurs comment créer de nouveaux produits à base de microprocesseur.

Les Intel 4004 avait 2 300 transistors, par rapport aux milliards de processeurs modernes.

Juste eu un noyau et un fil à 750 KHz, mais l’informatique a révolutionné. Pour la première fois, des ordinateurs pouvaient être construits qui pouvaient tenir sur une table, et à des prix beaucoup plus abordables.

Le 4004 a servi de base au développement du processeur 8086, sorti en 1978, qui marque le début de l’informatique moderne. Les PC d’aujourd’hui utilisent toujours l’architecture x86, basée sur ces puces légendaires.

ont seulement passé 50 ansMais en termes d’évolution technologique, on dirait que cela fait des millénaires. On lui doit tout Intel 4004 de 1971, qui a marqué le début de l’ère de la miniaturisation des ordinateurs et de leurs dérivés.

Joyeux anniversaire Intel !