Intel accéléré : Intel établit une feuille de route sur 5 ans pour les produits à venir afin de reconquérir le leadership de l’industrie de la fabrication de puces

Feuille de route de l’architecture Intel : Intel a commencé à repenser la façon dont il publie et marque ses innovations dans les semi-conducteurs, selon le PDG de l’entreprise, Pat Gelsinger. Il a fait cette annonce lors d’un discours lors de la webdiffusion Intel Accelerated, et a également parlé en détail de la feuille de route des processeurs Intel au cours des cinq prochaines années, ainsi que des nouvelles technologies de puces et d’emballage. Il a également promis une « cadence annuelle d’innovation », tout en ayant pour objectif final d’amener Intel à reconquérir d’ici 2025 sa position de leader dans le secteur des processeurs.

L’une des annonces faites par la société était qu’elle s’éloignait de la nomenclature des nœuds basée sur le nanomètre qui est actuellement utilisée par Intel ainsi que d’autres fabricants de puces. À sa place, le géant des puces nommerait ses produits en fonction d’un nouveau schéma. Par exemple, ses nouvelles puces 10 nm de troisième génération seraient appelées Intel 7 et non un nom comme les puces 10 nm SuperFin qu’elle avait données à sa puce l’année dernière.

Voici un aperçu de la nouvelle feuille de route qu’Intel prévoit de suivre dans les années à venir :

La nouvelle technologie 10 nm de troisième génération d’Intel, qui succède à son 10 nm SuperFin de l’année dernière, porte le nom d’Intel 7. La société a déclaré que ce nouveau matériel apporterait une amélioration des performances de 10 à 15 % par watt par rapport à son prédécesseur. Il est probable que les premiers produits basés sur Intel 7 pourraient apparaître dès 2021 lui-même. Intel 4 est le nom de ce qui était auparavant connu sous le nom de processus 7 nm d’Intel, et il a été reporté à 2023 au lieu de 2021 par Intel en raison aux problèmes de fabrication. Cette architecture marquerait le prochain grand saut d’Intel en termes de technologie, car la société utilise la technologie ultraviolette extrême ou EUV, alors même que les produits de nœuds 5 nm de Samsung et TSMC utilisent déjà cette technologie. De plus, il aurait également la même architecture de transistors FinFET que l’entreprise utilise depuis une décennie maintenant. Selon le fabricant de puces, Intel 4 améliorerait les performances par watt d’environ 20% tout en réduisant la surface globale. À l’heure actuelle, la production d’Intel 4 devrait commencer au second semestre 2022 et, par conséquent, les premiers produits basés sur celui-ci devraient sortir en 2023. Le produit 7 nm de deuxième génération d’Intel s’appelle désormais Intel. 3 et il entrerait en production au second semestre 2023. Bien qu’il s’agisse également d’un produit FinFET, des optimisations supplémentaires et l’utilisation d’EUV seraient proposées afin qu’Intel 3 offre une amélioration des performances par watt d’environ 18% par rapport à Intel 4 Pour l’instant, puisqu’aucune annonce à cet égard n’a été faite, il est supposé que les premiers produits basés sur Intel 3 ne seraient pas disponibles avant 2024. Intel 20A était une annonce clé d’Intel car il marquerait la première nouvelle architecture de transistors. par Intel depuis FinFET en 2011 – le RibbonFET. Ce serait une nouvelle technologie de transistors pour Intel promettant des tailles plus petites ainsi qu’une plus grande densité de transistors. De plus, 20A marquerait également le début de la nouvelle technologie «PowerVia» qui permettrait d’alimenter les plaquettes à l’arrière de la puce, éliminant ainsi le besoin d’arrondir la puissance à l’avant. Intel 20A ne devrait pas entrer en production avant 2024. Intel 18A serait le produit de deuxième génération doté de la technologie RibbonFET et devrait être développé par Intel au début de 2025, le dernier de sa feuille de route de 5 ans. Avec cela, Intel espère redevenir le leader de l’industrie des semi-conducteurs.

