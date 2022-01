Intel affirme que le nouveau Core i9 est plus rapide que l’Apple M1 Max

Alors qu’Intel a annoncé mardi une nouvelle façon d’intégrer l’iPhone aux PC Windows, la société a également dévoilé la 12e génération de ses processeurs mobiles axés sur les ordinateurs portables et les petits ordinateurs. Selon Intel, le nouveau processeur Core i9 est plus rapide que l’Apple M1 Max, mais cela ne veut pas dire grand-chose.

Avec des fréquences allant jusqu’à 5 GHz et 14 cœurs (avec 6 cœurs hautes performances et 8 cœurs économes en énergie), Intel affirme que le processeur Core i9 de 12e génération est le « processeur mobile le plus rapide » du marché.

Intel a annoncé le processeur mobile le plus rapide au monde, apportant son architecture hybride de performances aux plates-formes mobiles pour la première fois avec de nouveaux processeurs mobiles Intel Core de 12e génération qui sont jusqu’à 40 % plus rapides que le processeur mobile de génération précédente.

La société compare explicitement le nouveau Intel Core i9 12900HK avec l’Apple M1 Max, qui est la puce Apple Silicon créée pour les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Intel réaffirme que son propre processeur a des « performances supérieures » sur la base des résultats obtenus par les plates-formes de validation de référence Intel.

À titre de comparaison, la puce M1 Max atteint jusqu’à 3,2 GHz avec ses 10 cœurs (dont huit cœurs hautes performances et deux cœurs économes en énergie). Le processeur Intel Core i9 de 12e génération peut certainement atteindre des valeurs de référence plus élevées dans certaines configurations, mais ce n’est qu’un côté de l’histoire.

Là où Apple triomphe avec ses puces Apple Silicon basées sur ARM, c’est l’efficacité énergétique. Alors que l’Intel Core i9 consomme jusqu’à 115 watts de puissance, la consommation électrique de la puce M1 Max reste la plupart du temps autour de 60 watts, et ne dépasse guère 90 watts lorsqu’elle fonctionne à pleine puissance.

Comme nous l’avons vu avec les Macs M1, la faible consommation d’énergie permet la construction de machines plus compactes qui ne souffrent pas de limitation thermique et de performances réduites. C’est quelque chose qu’Intel est peu susceptible de battre avec l’ancienne architecture x86.

Les nouveaux processeurs mobiles Intel de 12e génération devraient être disponibles plus tard cette année.

