Intel poursuit sa campagne désespérée contre Apple Silicon. Après avoir recruté l’ancienne star de «Je suis un Mac» Justin Long pour une série de publicités vidéo, Intel a maintenant lancé un site Web dédié comparant la puce M1 d’Apple à Intel. Sans surprise, les affirmations d’Intel sont un peu trompeuses…

Sur cette page Web, Intel encourage les acheteurs potentiels à «devenir réel» et à «passer au PC» lors de leur prochain achat. Le fabricant de puces réitère un certain nombre de ses points de discussion préférés concernant le design, les écrans tactiles, les accessoires, etc.

Sans présenter aucune de ses recherches, Intel affirme avoir «obtenu de véritables recherches» pour prouver que ses processeurs de 11e génération «offrent aux utilisateurs plus» que les puces M1 d’Apple:

Dans le monde réel, un PC équipé d’un processeur mobile Intel® Core ™ de 11e génération en offre plus aux utilisateurs et nous avons de vrais résultats de recherche et de test qui le prouvent. De nombreuses affirmations Apple M1 ne se traduisent pas par une utilisation dans le monde réel et semblent discutables. Par rapport à un PC équipé du processeur mobile Intel® Core ™ de 11e génération, les fonctionnalités du MacBook M1 ne s’empilent tout simplement pas.

Intel reproche également aux Mac M1 d’avoir besoin de «périphériques et équipements supplémentaires» et de ne prendre en charge qu’un seul écran externe. La société affirme également que les utilisateurs de M1 Mac n’ont accès qu’à «des applications de création, des jeux et une prise en charge des appareils limités». Et tandis que vous pouvez obtenir des PC Intel avec un écran tactile, les Mac M1 sont disponibles avec une «barre tactile uniquement».

Intel affirme également qu’il n’y a pas de comparaison entre un PC et un Mac en matière d ‘«innovation de conception».

Il n’y a pas de comparaison entre le Mac et le PC avec le processeur Intel Core en matière d’innovation de conception. Les PC peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins matériels et logiciels spécifiques d’un utilisateur afin qu’ils fonctionnent comme l’utilisateur aime travailler. L’essentiel est qu’un PC offre le choix aux utilisateurs, ce que les utilisateurs n’obtiennent pas avec un Mac.

Intel affirme que «tout fonctionne simplement» sur un PC, par opposition à la vie à l’intérieur du «jardin clos de murs rigoureusement contrôlé d’Apple».

Un PC est conçu pour l’utilisateur. Ils peuvent exécuter tous les logiciels et jeux que les utilisateurs souhaitent exécuter et accueillir tous les plug-ins que vous aimez. Les possibilités sont infinies avec un PC par rapport au jardin clos d’Apple à contrôle rigide. Un PC est compatible avec la plupart des applications et plug-ins populaires, en particulier dans la création musicale comme Abelton et Serato. Avec un M1, les utilisateurs de Mac doivent vérifier si leur casque actuel ou leur application préférée fonctionnera.

Les graphiques sur le site Web d’Intel montrent également à plusieurs reprises un MacBook Pro 16 pouces Apple Silicon, qui n’est pas encore disponible avec une puce Apple Silicon.

Ce n’est pas la première fois que nous faisons des déclarations bizarres sur la façon dont les PC se comparent aux Mac M1 d’Apple. Le mois dernier, Intel a publié une série de benchmarks discutables affirmant que les puces Intel peuvent toujours surpasser Apple Silicon. Il a également récemment lancé une campagne publicitaire mettant en vedette l’ancienne star de «I’m a Mac» Justin Long.

Apple devrait dévoiler des Mac Apple Silicon encore plus puissants en 2021, notamment de nouveaux MacBook Pro et un iMac repensé. Pensez-vous que la dernière campagne d’Intel contre le M1 vieillira gracieusement? Faites-nous savoir dans les commentaires.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver le site Web complet «Apple M1 vs Intel» ici.

Quelque chose d’aléatoire auquel j’ai pensé au milieu de toutes ces publicités Intel: Apple n’a pas encore fait une seule publicité pour le Mac M1, n’est-ce pas? On pourrait penser que la « batterie la plus longue jamais vue dans un Mac » bla bla serait un choix facile. – Benjamin Mayo (@bzamayo) 18 mars 2021

Merci, Sam!

