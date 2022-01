Intel annonce davantage de processeurs de bureau et mobiles de 12e génération et de processeurs graphiques Arc

TL;DR

Intel a dévoilé aujourd’hui sa série H de processeurs mobiles de 12e génération, y compris le produit phare 19-12900HK. Il a également révélé toute sa gamme de processeurs de bureau dans la gamme de 12e génération, du Core i9 au Celeron. Le processeur graphique Intel ARC est également présent avec une prise en charge plus large d’Intel XeSS.

Intel a annoncé aujourd’hui sa gamme élargie de processeurs de 12e génération au CES 2022. Avec cette génération, il montre ses prouesses informatiques, en particulier avec les nouveaux processeurs mobiles avec en tête d’affiche l’Intel Core i9-12900HK. Intel l’appelle le processeur mobile le plus rapide de tous les temps.

Intel a dévoilé plusieurs produits pour ordinateurs de bureau, mobiles et ultra-mobiles, sous plusieurs séries et puissances, tous construits sur le processus Intel 7. Il lance également ses graphiques Arc tant attendus, appelés en interne Alchemist.

Processeurs mobiles Intel de 12e génération série H

Intel avait dévoilé certains de ses processeurs de bureau dans la gamme 12e génération quelques semaines avant aujourd’hui. Cependant, la révélation d’aujourd’hui se concentre sur les processeurs mobiles de 12e génération.

Les processeurs mobiles Intel de 12e génération comportent trois niveaux : la série H 45 W pour les passionnés, la série P 28 W pour les machines performantes minces et légères et les séries U 15 W et 9 W pour tout le reste. La série H est celle qu’Intel sort aujourd’hui.

La gamme Core H-series de 12e génération compte pour le moment huit références, y compris le i9-12900HK qui est largement présenté dans les nouveaux lancements d’ordinateurs portables CES. Intel dit également qu’il s’agit du processeur mobile le plus puissant à l’heure actuelle, ce qui peut être une revendication importante selon la façon dont les nouvelles offres d’AMD se comportent.

Intel a également dévoilé aujourd’hui la gamme complète de processeurs de bureau de 12e génération. L’entreprise a présenté ses nouveaux refroidisseurs laminaires. Ceux-ci arriveront en trois modèles : le Laminar RH1 pour les puces i9, le Laminar RM1 pour les puces i7, i5 et i3, et le Laminar RS1 pour les processeurs Pentium et Celeron.

Intel a également dévoilé un grand nombre de processeurs de bureau aujourd’hui. La gamme de processeurs haut de gamme est la série i9, avec des modèles à 16 cœurs qui atteignent 202 W de puissance avec le mode Turbo. Sur la liste figurent également les nouveaux processeurs i7, i5 et i3.

Intel propose également quelques puces bas de gamme avec sa 12e génération, avec un processeur Pentium Gold annoncé avec un processeur Celeron. Tous ces éléments révèlent jusqu’à 28 SKU au total révélés par la société au CES 2022.

Intel a également dévoilé son processeur graphique de longue date, Intel Arc. Auparavant surnommé Intel Alchemist, Arc proposera plus de 50 nouvelles conceptions mobiles et de bureau de grandes entreprises telles que Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, Samsung, MSI et autres.

Intel promet ici des fonctionnalités solides, notamment le Ray Tracing accéléré par le matériel, la prise en charge Intel XeSS précédemment annoncée et la technologie Intel Deep Link. Intel s’associe à 505 Games et Kojima Productions pour optimiser Death Stranding Director’s Cut pour Intel Arc et Intel XeSS. Il existe également une prise en charge plus large des développeurs pour les efforts graphiques d’Intel désormais, avec plusieurs studios à bord, notamment Codemasters, PUBG Studios, Ubisoft, etc.

L’accélération matérielle est également étendue à d’autres applications. L’équipe derrière DaVinci Resolve travaille avec Intel pour optimiser Deep Link à l’aide d’Intel Arc et des processeurs Intel Core compatibles.

