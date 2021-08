Intel annonce la marque de GPU grand public Intel Arc

Les prochains après Alchemist seraient Battlemage, Celestial et Druid.

Arc Intel : Le fabricant de puces Intel a annoncé sa nouvelle marque – Intel Arc – pour les GPU grand public discrets hautes performances ainsi que les logiciels et services associés. La nouvelle marque considère en grande partie les joueurs comme son consommateur final cible. Les premiers ordinateurs portables et ordinateurs de bureau sur les produits Intel Arc devraient sortir en 2022. À l’heure actuelle, Intel a révélé le premier de ses noms de code pour les produits à venir – Alchemist. Alchemist était auparavant connu sous le nom de DG2, et il serait basé sur l’architecture Xe HPG, dont la sortie est actuellement prévue début 2022. La série serait nommée par ordre alphabétique et progresserait en tant que telle. Les prochains après Alchemist seraient Battlemage, Celestial et Druid. Une campagne marketing contenant des vidéos promotionnelles et des avant-premières serait lancée prochainement.

Auparavant, la société de technologie avait confirmé que Xe HPG prendrait en charge le lancer de rayons matériel et la mémoire GDDR6. Une fonderie tierce développerait les GPU. Dans les nouvelles vidéos promotionnelles, l’ombrage à taux variable, l’upscaling vidéo, le suréchantillonnage de jeu accéléré par l’IA et l’ombrage de maillage ont été démontrés. Parmi les démos de gameplay figuraient Forza Horizon 4, PUBG, Psychonauts 2, Riftbreaker, Crysis Remastered et Metro Exodus, même s’il n’y avait pas d’informations immédiates sur les paramètres et l’environnement de test.

Les graphiques sont au centre des préoccupations d’Intel depuis quelques années maintenant, et il avait également promis de livrer des GPU discrets d’ici 2020. En mettant l’accent sur les graphiques, Intel espère affronter Nvidia et AMD et briser leur duopole. Le marché des GPU, cependant, a été ébranlé ces derniers temps, car les mineurs de crypto-monnaie ont augmenté la demande et il y a eu une pénurie mondiale de fabrication de microprocesseurs, les deux facteurs provoquant la hausse des prix.

Il est important de noter qu’au stade actuel, aucune spécification ou prix n’a été révélé. On ne sait pas non plus actuellement combien de modèles chaque génération aurait.

