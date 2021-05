Intel annonce les processeurs mobiles Tiger Lake-H de 11e génération, sa réponse à la série Ryzen 5000 d’AMD

Le géant de la fabrication de puces Intel a annoncé cinq nouveaux processeurs grand public et cinq processeurs commerciaux qui seront ajoutés à sa génération Tiger Lake-H ou 11th Gen Core H-series.

Le géant de la fabrication de puces Intel a annoncé cinq nouveaux processeurs grand public et cinq processeurs commerciaux qui seront ajoutés à sa génération Tiger Lake-H ou 11th Gen Core H-series. Les processeurs des deux groupes ont été équipés respectivement de trois puces à huit cœurs et de deux puces à six cœurs. Toutes les puces sauf l’horloge phare Core i9-11980HK à 35W (horloges Core i9-11980HK à 65W). Les processeurs devraient être installés dans pas moins de 30 ordinateurs portables ou ultraportables à venir de 20 mm ou plus minces, ainsi que plus de 80 stations de travail, a déclaré Intel.

Intel vante des améliorations significatives des performances par rapport à la série de 10e génération (appelée Comet Lake). Selon Intel, les processeurs entraîneraient une amélioration des performances multithread de 19% par rapport à la génération précédente.

De plus, le Core i9-11980HK devrait fournir de meilleures fréquences d’images dans les jeux par rapport à ses processeurs précédents de la série Comet Lake. Ces fréquences d’images seront améliorées sur des titres comme Far Cry New Dawn, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et Hitman 3.

Opposant sa nouvelle gamme de processeurs à l’un de ses plus grands concurrents AMD, Intel a déclaré que le 11980HK battrait AMD Ryzen 9 5900HX pour ces jeux, et a ajouté que ses processeurs pour ordinateurs portables légers et minces – le Core i5-11400H – seraient meilleurs dans comparaison avec le Ryzen 9 5900HS sur certains appareils, tout en étant à égalité sur d’autres.

Aucune allégation concernant la durée de vie de la batterie n’a cependant été faite, alors même qu’AMD s’est assuré au cours des deux dernières années que les ordinateurs portables alimentés par ses processeurs fonctionnent extrêmement bien dans ce domaine.

En ce qui concerne les spécifications, les processeurs seraient en mesure de prendre en charge jusqu’à 44 voies PCIe de plate-forme, tout en prenant en charge la connectivité Optane H20, Discrete Intel Killer WiFi 6E (Gig +) et Thunderbolt 4 avec une bande passante allant jusqu’à 40 Gbps. . Les processeurs sont également équipés de l’architecture graphique Xe et de la technologie Intel Turbo Boost Max 3.0.

Pendant ce temps, les puces commerciales annoncées par Intel fourniraient un support à la plate-forme vPro de la société. Cette plate-forme comprend plusieurs outils de gestion et de sécurité pour les entreprises comme Total Memory Encryption, Active Management Technology et Intel’s Hardware Shield. Le fabricant de puces a affirmé que, par rapport au prédécesseur, son Core i9-11950H serait 29% plus rapide en termes de performances dans les médias et le divertissement, 29% plus rapide en matière de développement de produits et 12% plus rapide dans les travaux liés aux services financiers.

Les passionnés de technologie gardent un œil attentif sur l’annonce de ces puces, en particulier depuis que les processeurs mobiles Ryzen 500 d’AMD pour ordinateurs portables ont été annoncés plus tôt cette année et les puces M1 d’Apple dans ses derniers MacBook ont ​​pris d’assaut l’industrie, tandis qu’Intel ne semble être rattraper ses concurrents pour le moment.

