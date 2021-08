Intel Arc dévoilé – mais comment se comparera-t-il à Nvidia et AMD ?

Intel a annoncé Arc, une nouvelle marque de technologie graphique qui, selon Intel, s’étendra sur plusieurs générations et couvrira une litanie de produits, notamment du matériel, des logiciels et des services.

L’annonce a été faite via le site Web d’Intel, qui comprend une vidéo montrant comment les fonctionnalités du produit Intel Arc pourraient améliorer les jeux auxquels nous jouons. Ces fonctionnalités incluent l’ombrage de maillage, le lancer de rayons en temps réel et le super échantillonnage de l’IA pour des images incroyablement détaillées. L’upscaling vidéo 4K sera également pris en charge.

Les premiers GPU Intel Arc sortiront au premier trimestre 2022. Nom de code « Alchemist », la première vague de produits sera basée sur la microarchitecture Xe-HPG d’Intel, qui aide le produit à calculer plus efficacement des fonctionnalités graphiques avancées telles que le lancer de rayons.

Les futurs noms de code qui remplaceront Alchemist incluent “Battlemage”, “Celestial” et “Druid”, donc Intel a au moins une convention de nommage cool pour ses produits.

Le vice-président d’Intel, Roger Chandler, a déclaré ceci à propos de l’annonce d’Intel Arc : “Aujourd’hui marque un moment clé dans le parcours graphique que nous avons commencé il y a quelques années à peine.

« Le lancement de la marque Intel Arc et la révélation des futures générations de matériel signifient l’engagement profond et continu d’Intel envers les joueurs et les créateurs du monde entier. Nous avons des équipes qui font un travail incroyable pour garantir que nous offrons des expériences de première classe et sans friction lorsque ces produits seront disponibles au début de l’année prochaine. année.”

Pourquoi Intel Arc est important

Intel entrant dans l’espace GPU discret n’est pas exactement une surprise. Il y a longtemps que la rumeur veut que la société travaillait sur une solution graphique haut de gamme depuis un certain temps, et d’autres rumeurs prétendent que les GPU pourraient être lancés pendant le CES 2022.

Le bouleversement que cela pourrait provoquer pour le marché des GPU à lui seul nous incite à garder un œil enthousiaste sur Intel Arc. Nvidia et AMD ont longtemps été les acteurs dominants dans l’espace GPU, le premier prenant une avance considérable grâce à l’impressionnante puissance de sa série GeForce RTX 30. Intel aura certainement du pain sur la planche s’il entend constituer une menace pour l’un ou l’autre des géants du GPU, donc une première impression forte sera la clé pour séduire les consommateurs.

Malheureusement pour les consommateurs, ces cartes n’ont pas été les plus faciles à obtenir. Les cartes Nvidia sont toujours des bêtes insaisissables, malheureusement, en raison de la pénurie mondiale de puces et du boom de la crypto-monnaie, entre autres facteurs.

Les cartes de rechange telles que la MSI GeForce RTX 3060 Ti sont de plus en plus courantes, mais leur prix reste élevé, ce qui peut dissuader les consommateurs moins enthousiastes.

En espérant donc que les GPU Intel Arc puissent mettre la clé sous la porte. Non seulement ce serait formidable de voir un peu plus de concurrence dans l’espace GPU, mais le fait d’avoir plus de cartes facilement disponibles à des prix plus avantageux pour le consommateur ne peut que servir à présenter les jeux PC haut de gamme à un public beaucoup plus large.