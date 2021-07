Intel Bridge : qu’est-ce que c’est et comment il fait fonctionner les applications Android sur Windows 11

in

Pour beaucoup de gens, la nouvelle que Windows 11 serait capable d’exécuter des applications Android est un gros problème. Oui, Microsoft dépend d’Amazon et de son App Store pour y arriver, et ce n’est pas une situation idéale, mais quand même. Obtenir les applications que vous utilisez sur le meilleur téléphone Android fonctionnant sur le PC que vous utilisez également est sacrément pratique. C’est exactement pourquoi Apple pousse si fort et pourquoi les gens aiment des fonctionnalités comme Votre téléphone dans Windows 10.

Cela implique également plus qu’un simple logiciel ordinaire. Un Chromebook peut exécuter des applications Android dans un conteneur natif même si le processeur à l’intérieur est très différent de celui qui se trouve à l’intérieur de votre téléphone. Avec Windows 11, ce sera pareil. La différence est que les Chromebooks dépendent beaucoup du fait que Google fournit le bon fichier pour le bon matériel lorsque vous installez une application à partir de Google Play, tandis que Microsoft et Amazon n’ont pas (encore) de configuration qui le permette. C’est là qu’Intel intervient avec ce qu’il appelle la technologie Intel Bridge.

Malgré son nom, la technologie Bridge d’Intel n’est pas un composant matériel. C’est bien car cela signifie que la même technologie peut être utilisée même si votre PC n’a pas de puce Intel à l’intérieur. Le pont Intel est ce qu’on appelle un post-compilateur d’exécution, et c’est le genre de magie qui permet aux applications conçues pour les téléphones avec des puces ARM de fonctionner sur un PC avec une puce Intel ou AMD à l’intérieur.

Qu’est-ce qu’un compilateur ?

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Vous devez savoir ce qu’est un compilateur et pourquoi il est nécessaire avant de pouvoir comprendre comment l’Intel Bridge va fonctionner. Ne vous inquiétez pas, il n’y a rien de très difficile à comprendre.

Un compilateur transforme ce qui peut ressembler à du charabia en code qui peut écrire Hello World sur votre écran.

Un compilateur prend tout ce qui suit une structure connue – dans notre cas, cela signifie un langage de programmation informatique comme C++ ou Java – et le transforme en code machine qu’un processeur peut comprendre et utiliser pour exécuter des commandes. Qu’il s’agisse d’applications Android ou de programmes d’entreprise de plusieurs millions de dollars, une personne qui développe des programmes informatiques écrit le logiciel, puis utilise un compilateur pour tout transformer en un package que l’ordinateur cible peut comprendre. C’est le package que nous installons sur nos appareils informatiques.

Il existe de nombreux types de compilateurs différents, et les applications Android sont en fait mieux décrites comme traduites pour être utilisées avec un compilateur juste à temps au lieu de “compilées”, mais le résultat est le même pour l’utilisateur final – les applications sont construit qui peut être installé et utilisé sur nos téléphones. Sans compilateur, votre ordinateur ne sait pas quoi faire avec les lignes de code écrites.

Un flux de travail typique pour un développeur d’applications Android consiste à utiliser Android Studio pour écrire des applications à l’aide de Java ou Kotlin, puis d’utiliser les fonctions intégrées d’Android Studio pour créer une application à partir de tout cela. Une fois qu’il est satisfait, tout est regroupé et téléchargé sur le Play Store, où vous et moi pouvons l’installer. Le système fonctionne grâce au logiciel qui transforme Java en quelque chose qu’un processeur de téléphone peut comprendre.

Qu’est-ce que la post-compilation ?

Source : Microsoft

Il est évident qu’un ingénieur et non un concepteur a proposé le terme post-compilation car il signifie littéralement ce qu’il dit – compiler quelque chose après qu’il ait déjà été compilé. Cela semble un peu stupide faute d’un meilleur mot, mais c’est en fait très intelligent.

Vous pouvez recompiler quelque chose qui a déjà été compilé, et c’est ce qui se passe ici.

Un post-compilateur d’exécution prend le code qui a déjà été compilé et est prêt à être exécuté et recompile avec toutes les données supplémentaires ou modifications qui ont été développées dans la sortie. Je sais que cela peut être difficile à comprendre parce que cela semble tellement compliqué. Un exemple vous aidera à décomposer cette phrase étrange jusqu’à ce qu’elle ait plus de sens.

Intel Bridge est un post-compilateur d’exécution qui prend le byte-code d’application Android prêt pour l’exécution Android sur nos téléphones et les reconstruit avec tout le nécessaire pour qu’ils puissent s’exécuter à la place sur du matériel informatique Windows 11. Les éléments nécessaires pour qu’une application Android s’exécute de manière native sur le matériel d’un PC Windows 11 sont injectés par le pont Intel. La sortie finale signifie que les applications Android fonctionnent aussi près que possible d’une application Windows 11 native sans que le développeur d’origine n’apporte aucune modification.

Ou, comme le dit Intel :

Avec la technologie Intel Bridge, le PC continue d’offrir le plus de choix et les meilleures expériences pour le plus vaste écosystème d’applications. La technologie Intel Bridge est un post-compilateur d’exécution qui permet aux applications de s’exécuter de manière native sur des appareils x86, y compris l’exécution de ces applications sur Windows.

La technologie Intel Bridge n’est pas un élément matériel, c’est un logiciel extrêmement compliqué qui relie les fonctions natives dont une application Android a besoin aux fonctions natives disponibles sur l’installation de Windows 11. Ce n’est pas un émulateur. Ce n’est pas une machine virtuelle. Il ne s’agit pas de mettre en miroir les applications de votre téléphone sur l’écran de votre PC. Cela implique des modifications réelles du byte-code compilé d’une application pour le traduire en quelque chose qui ressemble étroitement à n’importe quelle autre application Windows 11.

Ce que cela signifie pour vous

Source : Microsoft

C’est la partie facile – cela signifie qu’une fois que vous avez trouvé une application Android que vous souhaitez installer sur votre PC Win 11, elle n’aura pas les mêmes problèmes qu’un émulateur : surcharge logicielle, pilotes 3D incompatibles et problèmes de résolution, et un toute autre application qui n’existe que pour fonctionner en arrière-plan. Les émulateurs et les machines virtuelles sont vraiment impressionnants. Exécuter des applications en mode natif est encore plus génial.

Cela signifie que les applications Android fonctionneront mieux, même sur des ordinateurs portables Windows 11 très bon marché.

Le pont Intel ne résout pas instantanément tous les problèmes d’exécution d’applications Android dans Windows 11, mais c’est un excellent moyen de gérer les premiers obstacles techniques. C’est très différent des solutions existantes comme BlueStacks et pourrait même être une solution suffisamment bonne pour attirer les développeurs afin de créer leurs applications pour l’Amazon App Store.

Bientôt, la bonne personne pourra fouiller et découvrir exactement comment cela fonctionne et peut-être même copier l’idée pour d’autres systèmes d’exploitation comme macOS ou les distributions Linux populaires. Mais, pour l’instant, ce n’est qu’une des fonctionnalités intéressantes de Windows 11 qui pourraient valoir la peine d’être mises à niveau.