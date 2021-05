Intel contre Apple: la dernière attaque de Chipmaker marque contre son camp

La bataille unilatérale Intel contre Apple a vu le fabricant de puces faire rage depuis qu’Apple a annoncé le passage des Mac Intel à ceux d’Apple Silicon. La dernière attaque d’Intel contre les Mac, cependant, est en quelque sorte un objectif propre.

Tentant de montrer la supériorité des PC Windows sur les Mac, le fabricant de puces fait une comparaison avec un Mac Intel …

Arrière-plan

Intel a commencé à insulter Apple en janvier lorsque son nouveau PDG a rejeté Apple comme «une marque de style de vie», tout en reconnaissant qu’elle devait rattraper son retard. En février, Intel a diffusé des publicités mettant en évidence les choses que vous pouvez faire sur un PC mais pas sur un Mac – ce qui consistait en fait à utiliser un écran tactile et à jouer à un jeu abandonné sur macOS.

Un mois plus tard, le désespoir est clair, Intel a embauché Justin Long, un acteur Mac, pour se moquer des Mac M1. Plus tard le même mois, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a rejeté tout cela comme un peu de «plaisir concurrentiel» et a déclaré que la société espérait toujours être un fournisseur Apple à l’avenir. Puis en avril, la société a présenté un MacBook Pro dans une publicité pour… un processeur que la machine n’utilise pas.

La dernière présentation Intel contre Apple marque son propre but

Intel a maintenant fait monter les enchères avec un nouvel ensemble de diapositives conçues pour montrer qu’un PC Windows est une meilleure plate-forme de jeu qu’un Mac (à peine une affirmation qu’un utilisateur de Mac nierait), comme le rapporte PC Gamer.

Lors d’un récent appel avec Ryan Shrout d’Intel au sujet des performances de ses processeurs d’ordinateurs portables de la série H de 11e génération, il a pris le temps de jeter une ombre sérieuse sur la voie d’Apple. […] Selon Intel, c’est la mauvaise expérience de jeu d’un Mac qui rend ses propres appareils supérieurs […] Pour être juste, jouer sur un Mac est absolument nul, et ce n’est pas quelque chose que je voudrais faire. Mais je suis toujours surpris qu’Intel soit si en colère contre tout cela. J’ai même demandé si Intel brûlait ses ponts avec Apple? La réponse était qu’Apple a été très public sur le passage à son propre silicium et qu’il est maintenant un concurrent. Tout est juste dans l’amour et la guerre, je suppose.

Pour montrer à quel point les performances de jeu sont meilleures sur un PC que sur un Mac, Intel montre un graphique comparant les performances d’un PC exécutant ses dernières puces de la série H avec un MacBook Pro. Le problème, comme le note le site, est que la comparaison n’est pas avec un MacBook Pro M1, mais avec… un Intel!

Le rouge dans ce graphique est en fait un MacBook Pro alimenté par Intel, utilisant un Core i9 9980HK aux côtés d’une AMD Radeon Pro 5600M pour être exact, par rapport au Core i5 11400H aux côtés d’une GeForce RTX 3060.

Ce que l’entreprise a réussi à montrer, c’est que la dernière puce Intel est meilleure qu’une ancienne puce Intel. Qui l’aurait pensé?

