Intel désireux d’éviter les affrontements avec Apple car il cherche à sécuriser l’approvisionnement en puces 3 nm de TSMC

Intel cherche à développer une relation plus étroite avec TSMC, le plus grand et le plus important fournisseur de puces d’Apple, pour éviter d’éventuels affrontements avec le géant technologique de Cupertino au sujet de la production de puces 3 nm de TSMC, selon DigiTimes.



Hier, nous avons annoncé que TSMC commençait la production pilote de son processus 3 nm qui sera finalement utilisé dans les futurs Mac en silicium d’Apple. Apple utilise actuellement un processus de 5 nm dans ses derniers iPhone, Mac et iPad.

Avant l’adoption par Apple du processus de puce plus petite dans ses produits, Intel essaie maintenant d’établir une relation claire avec TSMC pour s’assurer que le fournisseur taïwanais remplira ses commandes pour un prochain GPU 3 nm, sans entrer en conflit avec les commandes d’Apple.

DigiTimes rapporte aujourd’hui que des dirigeants de haut niveau d’Intel prévoient de se rendre à Taïwan et à TSMC à la mi-décembre pour discuter de la production de puces 3 nm et de la capacité de production. Le rapport indique qu’au cours de leur réunion, Intel « s’efforcera d’augmenter la capacité de traitement de 3 nm disponible chez TSMC » et qu' »Intel envisage un lien plus étroit avec TSMC pour éviter de se battre avec Apple pour la capacité de traitement disponible ».

Un rapport du mois dernier indiquait qu’Intel chercherait à adopter le processus 3 nm de TSMC pour ses prochains processeurs Meteor Lake. Intel n’utilise actuellement aucun processus plus petit, et confier le travail à un tiers, tel que TSMC, est un moyen pour Intel de rattraper Apple.

Apple entreprend une transition de deux ans qui éliminera progressivement les puces Intel de sa gamme Mac au profit du silicium d’Apple. La transition a officiellement commencé en novembre 2020 avec la puce M1 dans les MacBook Air, Mac mini et MacBook Pro 13 pouces. Apple a poursuivi sa transition cette année avec l’iMac 24 pouces, suivi plus récemment des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

Le ‌iMac‌ 27 pouces, le Mac Pro et un ‌Mac mini‌ haut de gamme restent les seuls Mac à processeur Intel de la gamme. Apple a décrit les puces d’Intel comme des « processeurs énergivores » et a attribué à l’efficacité et à la taille du silicium d’Apple des changements de conception plus radicaux, tels que ceux observés dans le plus récent ‌iMac‌.