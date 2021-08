Intel détient désormais des actions Coinbase ⋆ Crypto new media

La multinationale américaine Intel Corp. a divulgué l’achat d’actions de la plus grande bourse de crypto-monnaie des États-Unis – Coinbase. La société de technologie, dont le siège est à Santa Clara, en Californie, possède actuellement un peu plus de 3 000 actions COIN.

Fondée en 1968, Intel Corporation fait partie des plus grandes entreprises technologiques avec un chiffre d’affaires de près de 80 milliards de dollars l’année dernière. Selon des rapports récents, le géant a été exposé à l’espace de la crypto-monnaie en achetant des actions de l’une des entreprises les plus remarquables du secteur. Plus précisément, Intel avait annoncé avoir acquis 3 014 actions de Coinbase, qu’il détenait fin juin. Comme indiqué précédemment, la plus grande bourse américaine est devenue publique à la mi-avril sur le NASDAQ. À l’époque, les actions COIN se négociaient autour de 400 $ et la valorisation totale dépassait 100 milliards de dollars. Les turbulences qui ont suivi sur le marché ont provoqué une baisse des prix du COIN, qui a clôturé vendredi à 261 $. Par conséquent, cela signifie que l’allocation totale d’Intel vaut actuellement environ 800 000 $. Bien que Coinbase soit une société cotée en bourse depuis avril, le rapport suggère qu’il est possible qu’Intel ait investi dans la bourse avant même la cotation directe. Parmi les autres sociétés qui ont alloué des fonds sur la plate-forme de négociation, citons la société de gestion d’investissement de Cathie Wood, ARK Invest.

Image en vedette avec l’aimable autorisation de PCGamer

La source