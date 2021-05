Intel dit que Windows est meilleur que Mac pour les jeux, sans surprise

Intel est passé à l’offensive contre Apple ces derniers temps après que la société de Cupertino est passée des processeurs Intel à son propre silicium M1 basé sur Arm pour les nouveaux ordinateurs Mac. Maintenant, Intel a décidé de jeter plus de boue en attaquant les informations d’identification de jeu de la plate-forme d’Apple.

Selon PCGamer, Intel a récemment affirmé que les PC Windows équipés d’Intel offrent une meilleure expérience de jeu que tous les Macbooks. Pour prouver ce point, la société a affirmé que plus de la moitié des jeux les plus populaires d’aujourd’hui ne sont pas disponibles sur MacOS.

La plupart des joueurs vous diront qu’Intel n’a pas tort, mais cela n’a rien à voir avec Intel. Pratiquement tous les jeux informatiques sont conçus pour fonctionner sur la version x86 de Windows, avec peu de développeurs ciblant les versions x86 de MacOS et / ou Linux comme plates-formes supplémentaires (sans parler de la saveur Arm de MacOS, Windows et Linux). Cela n’a rien à voir avec la supériorité supposée des puces d’Intel et tout à voir avec le fait que Windows est la plate-forme préférée des studios de jeux. Les personnes qui achètent des Mac ne les achètent généralement pas, car le jeu est également une priorité absolue.

Intel a néanmoins poursuivi l’attaque, présentant un graphique comparant un Macbook Pro 16 pouces à un système «de marque Intel» (Core i5 11400H / Geforce RTX 3060). Découvrez-le ci-dessous.

Le graphique comparait une variété de jeux tels que GRID, War Thunder, Hitman 3 et Far Cry New Dawn, le système Intel gagnant à chaque fois. Il y a cependant une mise en garde majeure ici, car le Macbook Pro 16 pouces est en fait alimenté par Intel (Intel Core i9 9980HK/Radeon Pro 5600M) plutôt que d’être équipé du silicium M1 d’Apple. Donc, Intel dit essentiellement que son dernier processeur est meilleur que son processeur précédent, ce qui est prévisible.

Nous aurions aimé voir un Macbook alimenté par Apple M1 par rapport à une offre Intel similaire. En fait, les développeurs de l’émulateur Dolphin ont publié une version native de l’émulateur pour Apple Silicon et ont comparé les performances à un Macbook Pro 2018 alimenté par Intel (Intel Core i7 8559U). Le résultat? Eh bien, l’émulateur natif fonctionnant sur un Macbook Air M1 a facilement battu la version x86 fonctionnant sur l’ancien Macbook Pro. En fait, la version x86 de Dolphin échangeait encore des coups avec l’ancien Macbook lorsqu’elle fonctionnait via la couche de traduction Rosetta.

Nous nous attendons toujours à ce que Windows soit la plate-forme de choix pour la grande majorité des joueurs sur PC, mais il est clair que le matériel et les logiciels d’Apple peuvent faire le travail lorsque les développeurs prennent le temps de fournir des ports natifs.