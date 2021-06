Intel espère avoir 10 “bonnes années” grâce à l’industrie des processeurs | La technologie

Le PDG d’Intel prévoit 10 bonnes années pour l’industrie de fabrication de processeurs malgré la pénurie actuelle de puces. Selon Pat Gelsinger, le monde est de plus en plus numérique « et tout ce qui est numérique a besoin de processeurs », a-t-il reconnu lors d’un événement organisé par CNBC.

La pandémie a secoué l’industrie technologique et depuis des mois il y a une pénurie de composants qui se fait sentir dans la production de consoles de nouvelle génération, de cartes graphiques, d’ordinateurs et même dans le secteur automobile.

Mais il y a ceux qui voient l’horizon avec un peu plus d’optimisme. C’est le cas du PDG d’Intel, Pat Gelsinger, qui s’attendre à 10 “bonnes années” de croissance dans l’industrie processeurs. C’est ce qu’a déclaré mercredi une conférence organisée par CNBC.

“Nous pensons que le marché et le monde sont dans une période très expansionniste”, a avancé Gelsinger. “Je prévois que nous sommes face à 10 bonnes années, car le monde est de plus en plus numérique et tout ce qui est numérique a besoin de puces.”

Intel a annoncé il y a quelques semaines qu’il allait investir 20 milliards de dollars dans la création de nouvelles usines de production de semi-conducteurs en Arizona. Aussi votre objectif d’investir davantage dans votre capacité de fournisseur, fabriquant des microprocesseurs pour des tiers.

Les prévisions de Gelsinger contrastent quelque peu avec d’autres attentes que l’entreprise entretient davantage à court terme, et qu’ils sont un peu plus pessimistes. Intel a ajouté en mai que la pénurie mondiale de puces pourrait durer plusieurs années.

Sur le panel CNBC, Gelsinger s’est également entretenu avec le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon. Interrogé sur la concurrence dans le secteur, il méprise ce principe et défend la nécessité d’encourager les modes de collaboration.

“Vous savez, nous sommes les leaders incontestés de l’informatique et Qualcomm est le leader incontesté des télécommunications. Et l’informatique coïncide de plus en plus avec les télécommunications. Il y a beaucoup de nouveaux cas d’utilisation”, a-t-il déclaré.

En fait, Amon lui-même a reconnu que les nouveaux plans d’Intel pour collaborer plus étroitement avec des marques tierces en tant que fournisseur pourraient être une opportunité pour son entreprise. “Il existe de nombreuses opportunités avec lesquelles les entreprises peuvent collaborer. Nous avons Intel et Qualcomm en tant que deux grandes entreprises technologiques aux États-Unis, et nous effectuons de nombreuses recherches essentielles pour stimuler davantage l’industrie. »

Dans la vague d’opérations d’entreprise qui, depuis la fin de l’année dernière, mettait en vedette des sociétés de fabrication de semi-conducteurs, Intel a annoncé la vente de SK Hynix, son activité de mémoire flash, pour 8 000 millions d’euros. L’objectif de l’entreprise était de se concentrer sur la 5G et le développement de systèmes d’IA.

Les attentes inquiétantes concernant la pénurie de puces sont également venues d’autres entreprises telles qu’IBM, qui prévoient au moins 2 ans de plus avec ces problèmes. Taïwan, une ville qui concentre une grande partie de l’industrie de fabrication de semi-conducteurs, a subi un rebond des cas de COVID-19 en mai, ce qui a aggravé la situation.

Certains spécialistes ont avancé que la situation actuelle est due à des erreurs de calcul face à la pandémie. “On a réduit les projections avec la crise financière comme modèle, mais la demande était très résistante”, a reconnu un analyste à Bloomberg il y a quelques semaines. La situation, aujourd’hui, pourrait impliquer une augmentation des prix des produits concernés, comme les appareils électroménagers.

La situation est particulièrement dramatique dans l’industrie automobile. Selon les prévisions d’un cabinet de conseil appelé AlixPartners, ils ont calculé début 2021 un coup de 61 000 millions de dollars, soit environ 50 300 millions d’euros, sur les ventes du secteur.

Vos dernières estimations ils ont doublé cet impact à 110 000 millions de dollars (plus de 90 000 millions d’euros) Cela signifierait que 3,9 millions de voitures de moins seraient produites cette année par rapport à l’année précédente, soit une baisse de 4,6% de la production mondiale dans son ensemble.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Alberto R. Aguiar.