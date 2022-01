Intel et AMD taquinent de grandes annonces de processeurs pour le CES

Avant leurs conférences de presse au CES tronqué et partiellement virtuel de cette année, AMD et Intel taquinent de grandes annonces de processeurs pour le salon. La «première du produit» d’AMD doit avoir lieu à 10h00 HE aujourd’hui, tandis qu’Intel a une «première expérience numérique en direct» prévue un peu plus tard à 13h00 HE.

Le tease d’Intel au CES se concentre sur une spécification clé, 5,5 GHz, qui devrait être la vitesse d’horloge maximale que son prochain processeur pourra atteindre. Il s’agit d’une amélioration de 300 MHz par rapport au produit phare actuel de la société, le Core i9-12900K, qui a été annoncé à la fin de l’année dernière et peut atteindre une vitesse d’horloge maximale de 5,2 GHz. VideoCardz rapporte que le nouveau processeur pourrait s’appeler le Core i9-12900KS et pourrait sortir à la fin du premier trimestre 2022.

Pendant ce temps, la PDG d’AMD, Lisa Su, n’a pas révélé grand-chose de détails dans son propre teasing au CES. Mais la société devrait largement annoncer sa prochaine génération de processeurs Ryzen lors du salon de cette année. AMD utilise généralement le CES pour lancer ses processeurs destinés aux ordinateurs portables : il a annoncé la gamme mobile Ryzen 5000 au CES 2021 et les processeurs Ryzen 4000 au CES 2020. Les améliorations attendues cette année incluent l’utilisation de 3D V-Cache pour une augmentation des performances de 15 %.

Malgré les annonces imminentes, il est moins clair combien de temps il faudra avant que vous puissiez facilement acheter les nouveaux processeurs grâce à la pénurie mondiale actuelle de puces. Le PDG d’Intel a averti que l’offre pourrait être restreinte jusqu’en 2023, tandis que TSMC, qui fabrique des puces pour AMD, a précédemment déclaré que les pénuries pourraient se poursuivre cette année.