Intel et Qualcomm ont peur d’Apple et de Google

Apple, Google et Samsung ont tous prévu des événements presse pour la semaine prochaine. Mais nous attendons les annonces les plus excitantes des deux premiers. Apple devrait dévoiler lundi les modèles redessinés de MacBook Pro et les AirPods 3. Google suivra avec le Pixel 6 mardi – un téléphone Pixel pliable pourrait également être taquiné. Mais les stars incontestées de ces conférences de presse seront les nouveaux processeurs. Les MacBook Pro 2021 introduiront le système sur puce (SoC) M1X d’Apple. Google lancera également son propre processeur personnalisé pour les appareils mobiles, le Tensor SoC qu’il a développé avec Samsung.

Vous pouvez dire qu’il s’agit de développements massifs dans le monde de la technologie, car Intel et Qualcomm paniquent déjà dans de nouvelles attaques sur les réseaux sociaux contre Apple et Google.

Intel est terrifié par les puces MacBook Pro d’Apple

Nous avons vu Intel attaquer les Macs M1 tout au long de l’année via des publicités destinées à mettre en évidence les avantages des PC par rapport aux ordinateurs d’Apple. Toutes ces campagnes se sont retournées contre eux de façon spectaculaire. Les MacBook Pro et Air M1 ont reçu des critiques élogieuses pour la durée de vie et les performances de la batterie. Et les gens ont réagi négativement à toutes les publicités d’Intel en ligne.

Le dernier est arrivé il y a quelques jours à peine et les résultats étaient similaires. Ce n’est pas une surprise de voir Intel doubler ses attaques contre Apple en ce moment. Le MacBook Pro M1X est l’un des produits les plus attendus de l’année. La puce M1X offrira des améliorations de performances significatives par rapport à ses prédécesseurs, selon des fuites. Et le M1 écrase déjà Intel dans les benchmarks.

Intel s’est adressé à Twitter jeudi, demandant aux « anciens utilisateurs de Mac » de détailler ce qui les a rendus « #GoPC ». Intel a répété une partie des moments de sa dernière attaque contre Apple avant que les commentaires ne commencent à arriver. Sans surprise, tout s’est à nouveau retourné contre lui. C’est comme si Intel ignorait les réactions que ses publicités anti-Mac suscitent en ligne. Ou il aime que les gens se moquent de sa marque. Dans ce cas, voici les cinq premières réactions à la question d’Intel :

Nous sommes à un point où :

Si vous voulez Windows, optez pour AMD, pas Intel.

Si vous voulez MacOS, optez pour des Mac Apple Silicon, pas des Mac Intel. – Led Tasso (@GT97322191) 14 octobre 2021

Nous avons compris. Les ruptures sont dures. – Pseudo Madrasi ❽❹ (@kaiserofbombay) 14 octobre 2021

Intel était ce qui a fait aller Mac il y a 14 ans. Le silicium d’Apple est ce qui me permet de rester sur Mac aujourd’hui. Dépensez votre énergie pour sortir de bons produits à un bon prix, pas pour des campagnes grinçantes. – twoframesperminute (@twoframespermi1) 14 octobre 2021

S’il vous plaît, arrêtez ça, j’ai honnêtement l’impression que je vais mourir à cause du niveau de grincer des dents. – T-MARG (@margison) 14 octobre 2021

J’ai utilisé les deux, quand j’ai vendu mon Macbook et acheté un ordinateur portable hp…

Je ne pense pas que je ferais jamais la même erreur et retournerais aux Mac, jamais !! – الد الجوهر (@khalid_johar) 14 octobre 2021

Qualcomm attaque le Tensor de Google

La vraie raison pour laquelle Intel a si peur des SoC de la série M d’Apple est qu’il ne peut pas suivre Apple à ce stade. De plus, le M1 a inspiré d’autres sociétés à développer leurs propres puces ARM pouvant alimenter les PC. Des entreprises comme Google et Samsung travaillent ensemble sur la puce Tensor du Pixel 6. Et ils menacent tous la part de marché d’Intel dans le secteur des PC Windows.

Par ailleurs, Qualcomm montre également des signes de peur. Il n’a peut-être pas lancé une campagne anti-Apple massive comme Intel l’a fait, mais la société s’attaque à Google de la manière la plus passive-agressive. Qualcomm n’a pas précisé quelle entreprise il cible avec son tweet ci-dessus. Cela ne peut pas être Apple car Apple a créé son propre SoC il y a des années plutôt que d’utiliser un Snapdragon. Et les puces de la série A de l’iPhone ont toujours été les leaders de l’industrie. Ce sont les puces de la série A qui ont permis à Apple de créer des SoC comme les MacBooks M1 et M1X.

Cela ne peut pas être Samsung non plus, car Samsung utilise ses SoC Exynos dans certains de ses produits phares Galaxy depuis des années. Samsung continue d’être un client Snapdragon. Mais cela pourrait ne pas durer très longtemps étant donné que Samsung a ses propres grandes ambitions pour les processeurs mobiles.

Google est le seul qui reste. C’est la société qui est sur le point de supprimer Snapdragon de ses téléphones Pixel. Les utilisateurs de Twitter ont réagi rapidement. Encore une fois, voici les cinq premières réponses que le tweet de Qualcomm a reçues :

Il n’est pas trop tard pour supprimer ça – Marques Brownlee (@MKBHD) 15 octobre 2021

Ce n’est PAS une bonne idée d’ironiser, quand cette année vous apportez une puce MICRO-ONDES, à l’intérieur de chaque fleuron de la planète… #888 #snapFIRE pic.twitter.com/bHXPp43y3u – Ricciolo (@Ricciolo1) 14 octobre 2021

Lorsque vous voyez trop manger des trucs comme le s810 ou le s888, ainsi que le fait que vous n’êtes pas assez compétent pour prendre en charge les mises à jour des pilotes du chipset qui ont plus de 3 ans, c’est normal.

Ils ne vous battront pas en puissance, mais vous détruiront absolument dans l’IA, qui est l’avenir. pic.twitter.com/CSr4CdRZQG – Ben_linux (@Iamben_linux) 14 octobre 2021

Bien essayé, mais si quelqu’un sait ce qu’est « Snapdragon », il sait aussi que vous compliquez la prise en charge d’un téléphone pendant plus de 2-3 ans. Fournir un support SOC plus long. – Noah Mayer (@noahmayervanc) 13 octobre 2021