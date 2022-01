Intel Gen 12 apportera des processeurs à 14 cœurs aux ordinateurs portables

01/04/2022 à 23:43 CET

Après avoir dévoilé ses processeurs hybrides de 12e génération pour ordinateurs de bureau en octobre, Intel est prêt à les amener aux ordinateurs portables. En bref, les nouveaux processeurs de la société (auparavant nommés Alder Lake) combinent des cœurs de performance (cœurs P) et des cœurs efficaces (cœurs E) sur une seule puce. L’idée est qu’ils seront en mesure de mieux gérer les exigences de l’informatique quotidienne, Vous pourrez jongler avec les jeux sur les cœurs les plus rapides tandis que les plus lents vous permettront de diffuser en direct.

Les processeurs pour ordinateurs portables Intel de 12e génération atteindront un maximum de 14 cœurs, composé de six cœurs P et de huit cœurs E (c’est-à-dire deux cœurs P de moins que les versions de bureau). En ce point, Intel se concentre principalement sur ses puissantes puces série H de 12e génération, conçues pour les ultraportables et les ordinateurs portables de jeu de 14 pouces.. La société a également dévoilé les spécifications de ses puces des séries U et P, qu’elle dévoilera davantage au premier trimestre.

En ce qui concerne les autres nouvelles fonctionnalités, le matériel mobile de 12e génération d’Intel prendra également en charge la RAM DDR5-4800 et LPDDR5-5200 à faible consommation.