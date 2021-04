Intel lance le processeur évolutif Intel Xeon de 3e génération pour les centres de données, vante un saut de performance de près de 50%, une IA intégrée

Plus de 50 OEM uniques lancent plus de 250 serveurs basés sur la nouvelle plate-forme.

Mardi, Intel a dévoilé Ice Lake, son nouveau processeur Intel Xeon Scalable de 3e génération pour les centres de données. Ce processeur, qui est basé sur un processus de 10 nanomètres, peut théoriquement fournir jusqu’à 40 cœurs par processeur, pour – selon les mots d’Intel – une augmentation moyenne de 46% des performances sur les charges de travail des centres de données populaires au cours de la dernière génération. Intel affirme également qu’il s’agit du seul processeur de centre de données avec une IA intégrée.

Ice Lake est conçu pour alimenter la plus large gamme de charges de travail du secteur, du cloud au réseau en passant par la périphérie. Plus de 50 OEM uniques lancent plus de 250 serveurs basés sur la nouvelle plate-forme, et Intel a déclaré qu’Ice Lake sera ensuite déployé par les principaux fournisseurs de services cloud au monde pour souligner son adoption sur tous les segments de marché.

«Notre plate-forme évolutive Intel Xeon de 3e génération est la plus flexible et la plus performante de notre histoire, conçue pour gérer la diversité des charges de travail du cloud au réseau en passant par la périphérie», a déclaré Navin Shenoy, EVP et directeur général du groupe de plates-formes de données d’Intel dans un déclaration. «Intel est idéalement positionné avec l’architecture, la conception et la fabrication pour fournir l’étendue du silicium intelligent et des solutions que nos clients exigent.»

Ice Lake est conçu pour alimenter la plus large gamme de charges de travail de l’industrie.

Outre l’augmentation de près de 50% des performances, la nouvelle puce est également dotée des extensions SGX (Software Guard Extensions) d’Intel, pour «protéger le code et les données sensibles avec la plus petite surface d’attaque potentielle du système». La technologie peut isoler et traiter jusqu’à 1 téraoctet de code et de données dans des zones de mémoire privée qu’Intel appelle enclaves. Il existe quelques autres fonctionnalités de sécurité dans Ice Lake, notamment le chiffrement total de la mémoire et la résilience du micrologiciel de la plate-forme, qui, ensemble, peuvent «résoudre les problèmes de protection des données les plus pressants d’aujourd’hui. La puce offre également une accélération cryptographique pour les entreprises qui exécutent des charges de travail intensives en cryptage.

Enfin, la nouvelle puce offre des performances d’IA 74% plus rapides par rapport à la génération précédente, ce qui permet «d’infuser l’IA dans chaque application, de la périphérie au réseau en passant par le cloud».

Ice Lake prend en charge jusqu’à six téraoctets de mémoire système, jusqu’à huit canaux de mémoire DDR4-3200 et jusqu’à 64 voies de PCIe Gen4 par socket.

