Intel, Lenovo et Google ne participeront pas non plus au CES 2022

25/12/2021 à 12:17 CET

Après Lenovo et Intel, Google est devenu la dernière entreprise à annoncer qu’elle n’aura pas de présence sur le site au CES 2022. « Après un examen attentif, nous avons décidé de ne pas avoir de présence physique au CES 2022. Nous avons suivi de près le développement de la variante omicron et avons décidé que c’est la meilleure option pour la santé et la sécurité de nos équipes« , a annoncé l’entreprise.

En plein réveillon de Noël, les alarmes ont déjà sauté que Google n’a sûrement pas assisté à l’événement physique. Pas plus tard qu’hier, Waymo, filiale d’Alphabet (maison mère de Google), a annoncé avoir pris la décision de ne pas assister physiquement au salon. Le retrait de Google est particulièrement notable pour le beaucoup d’argent que vous investissez chaque année au CES de Las Vegas.

Dans l’état actuel de la situation du COVID-19, la Consumer Technology Association, l’organisateur du CES, prévoit toujours d’aller de l’avant avec le salon. « Le CES 2022 sera en personne du 5 au 8 janvier à Las Vegas avec de solides mesures de sécurité en place, et notre accès numérique est également disponible pour les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se rendre à Las Vegas », ont expliqué leurs porte-parole aux médias nord-américains. : « Notre mission continue d’être de rassembler l’industrie et donner à ceux qui ne peuvent pas assister en personne la possibilité de découvrir la magie du CES numériquement. »