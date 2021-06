Intel Mac mini voit une remise importante à 529 $ + AirPods Pro, plus

in

Le début d’une autre semaine s’accompagne d’une collection de nouvelles baisses de prix, et toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par une remise importante sur le dernier Intel Mac mini chez 529 $. C’est aux côtés des AirPods Pro en vente à partir de 160 $ ​​et le deuxième meilleur prix à ce jour sur le chargeur MagSafe officiel d’Apple à 33 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le dernier Intel Mac mini d’Apple est tombé à 529 $

B&H propose la génération précédente d’Apple Mac mini i3 3,6 GHz/8 Go/256 Go fin 2020 pour 529 $. Après avoir vendu à l’origine 799 $, nous avons plus récemment suivi un taux courant de 699 $, l’offre d’aujourd’hui marquant le deuxième meilleur prix à ce jour. Par rapport aux nouveaux modèles M1, vous économiserez 130 $ sur la machine d’entrée de gamme.

Bien que ce ne soit pas la dernière offre qui arrive avec Apple Silicon sous le capot, le Mac mini de la génération précédente arrive avec une grande partie du même encombrement compact. En tant qu’itération Intel la plus récente de la machine, vous envisagez un processeur 3,6 GHz, quatre ports Thunderbolt 3, ainsi que deux emplacements USB 3.1 Type-A, HDMI, Ethernet Gigabit, etc. Pour ceux qui recherchent un point d’entrée abordable dans l’écosystème macOS, l’offre d’aujourd’hui vaut certainement le détour, qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau familial ou de la configuration d’un serveur Plex. Pour un examen plus approfondi, consultez notre examen pratique.

AirPods Pro en vente à partir de 160 $

Woot propose actuellement aux membres Prime les Apple AirPods Pro pour 190 $. Vous cherchez normalement 249 $, vous envisagez des économies de 59 $, avec l’offre d’aujourd’hui correspondant à notre mention précédente pour l’un des meilleurs prix de l’année. Ceux qui ne craignent pas d’emprunter la voie des rénovations certifiées peuvent réaliser des économies supplémentaires en baissant le prix à 160 $. Cela bat notre membre Prime Day de 10 $ et se situe à 5 $ du plus bas historique.

Les AirPods Pro arrivent comme les écouteurs les plus performants d’Apple à ce jour, avec une suppression active du bruit ainsi qu’une véritable connectivité sans fil, une résistance à l’eau IPX4 et une autonomie de 24 heures. Cela s’ajoute à la prise en charge de l’audio spatial, ainsi qu’à de nouvelles fonctionnalités de streaming sans perte supplémentaires qui ont été déployées la semaine dernière, comme Dolby Atmos et plus encore.

Le chargeur officiel MagSafe d’Apple est tombé à 33 $

Amazon propose actuellement le chargeur MagSafe officiel d’Apple pour 33 $. Vous cherchez normalement 39 $, vous recherchez la deuxième meilleure remise Amazon à ce jour, car l’offre d’aujourd’hui bat notre nouvelle mention de condition précédente de 0,50 $ et se situe à 4 $ du plus bas historique depuis le début de l’année.

Si vous avez acheté l’un des derniers combinés d’Apple l’automne dernier ou depuis, le nouveau chargeur MagSafe vaut certainement la peine d’être ajouté à votre kit. En tant que point de vue de la marque sur la recharge sans fil, cet accessoire améliore l’expérience en offrant tous les avantages d’un câble avec la commodité de ne rien avoir à brancher. Il s’enclenche magnétiquement à l’arrière de votre appareil afin de fournir 15 W de puissance à un combiné de la série iPhone 12.

