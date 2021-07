Intel MacBook Air maintenant 459 $ de rabais plus chargeur MagSafe à 28 $

Les meilleures offres d’aujourd’hui sont maintenant en ligne et sont mises en vedette par le dernier MacBook Air Intel d’Apple à 459 $ de rabais. C’est à côté du chargeur officiel MagSafe pour 28 $ et les adaptateurs audio AirFly populaires de Twelve South en vente sur 38 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez 459 $ sur le dernier MacBook Air Intel d’Apple

Woot propose actuellement le dernier MacBook Air Intel 13 pouces 2020 d’Apple avec 512 Go de stockage pour 840 $. Après avoir été vendue au détail à l’origine pour 1 299 $, l’offre d’aujourd’hui représente 459 $ d’économies, soit à moins de 10 $ de notre mention précédente pour le plus bas historique et le deuxième meilleur prix à ce jour.

Bien qu’il ne s’agisse pas de la dernière itération avec Apple Silicon sous le capot, le MacBook Air de la génération précédente d’Apple arrive avec à peu près le même design. Il dispose d’un écran Retina de 13,3 pouces avec prise en charge True Tone, de la dernière version de Magic Keyboard, Touch ID, sans parler de la prise en charge de la nouvelle version de macOS Monterey cet automne. Alimenté par un processeur i3 de 10e génération, il dispose de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD pour compléter son autonomie de 11 heures et ses deux ports Thunderbolt 3. Comprend une garantie de 90 jours. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Marquez le chargeur MagSafe d’Apple pour 28 $

Woot propose le nouveau chargeur MagSafe d’Apple pour 28 $. Vous cherchez normalement 39 $, vous recherchez l’une des meilleures remises à ce jour, l’offre d’aujourd’hui battant notre mention précédente de 2 $ pour marquer un nouveau plus bas historique.

Si vous avez acheté l’un des derniers combinés d’Apple l’automne dernier ou depuis, le nouveau chargeur MagSafe vaut certainement la peine d’être ajouté à votre kit. En tant que point de vue de la marque sur la recharge sans fil, cet accessoire améliore l’expérience en offrant tous les avantages d’un câble avec la commodité de ne rien avoir à brancher. Il s’enclenche magnétiquement à l’arrière de votre appareil pour fournir 15 W de puissance à un iPhone Combiné série 12.

Les adaptateurs audio AirFly populaires de Twelve South en vente à partir de 38 $

Twelve South met actuellement en vente plusieurs de ses adaptateurs audio AirFly, prenant 15% de réduction la gamme. Notre premier choix est l’AirFly Pro à 47 $. Avec un prix normal de 55 $, vous envisagez une économie de 8 $, l’offre d’aujourd’hui étant la meilleure que nous ayons vue depuis plus de trois mois. AirFly Pro vous permet de coupler deux casques à n’importe quoi avec un port AUX standard.

L’accessoire de Twelve South offre une autonomie de 16 heures en plus de la charge USB-C. Donc, que vous envisagiez de faire de l’action Switch en coopération avec des écouteurs ou que vous souhaitiez diffuser de l’audio sans fil via la chaîne stéréo d’une voiture, il s’agit d’un accessoire remarquable à avoir dans votre kit. Vous pouvez voir de plus près dans notre couverture de lancement.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

