Intel met en garde contre des ruptures de stock de processeurs dans un proche avenir

Intel a averti que nous entrons dans une période où l’offre de ses processeurs pour les consommateurs va devenir mince sur le terrain, donc malheureusement, nous pouvons nous attendre à des problèmes sur le front boursier.

En fait, le directeur financier d’Intel, George Davis, a déclaré qu’il y aurait des problèmes d’approvisionnement “aigus” au troisième trimestre (d’ici à septembre), suite à l’observation récente du PDG Pat Gelsinger selon laquelle la pénurie mondiale de puces devrait se poursuivre pendant un ou deux ans, donc peut-être jusqu’en 2023.

Davis a déclaré lors d’un appel aux résultats (tel que retranscrit par Seeking Alpha): «Les pénuries persistantes de composants et de substrats à l’échelle de l’industrie devraient réduire séquentiellement les revenus de CCG (Client Computing Group). Nous nous attendons à ce que les pénuries d’approvisionnement se poursuivent pendant plusieurs trimestres, mais semblent être particulièrement aiguës pour les clients au troisième trimestre. Dans les centres de données, nous nous attendons à ce que les entreprises, les gouvernements et le cloud affichent une reprise supplémentaire au troisième trimestre. »

Priorités des poids lourds

Intel donne la priorité à la production de processeurs lourds pour les centres de données, car c’est là que se situent les gros bénéfices (et aussi en raison des contrats auxquels le géant des puces est lié). Bien sûr, si vous ne disposez que d’une certaine capacité de production, il est logique de produire les processeurs les plus rentables avec la prime la plus importante. En effet, nous l’avons déjà vu lorsqu’Intel a été confronté à des problèmes d’approvisionnement, l’entreprise sacrifiant des processeurs bas de gamme pour produire des modèles Core et des puces de serveur haut de gamme.

Le problème central ici est un problème d’approvisionnement en substrat (la couche de base de la puce), et comme le souligne Tom’s Hardware, qui l’a relevé, le problème spécifique est l’insuffisance des substrats Ajinomoto ABF. En l’absence de ceux-ci, Intel est limité en termes de quantité de processeurs qu’il peut réellement fabriquer, et bien que la société ait pris des mesures pour travailler sur l’autosuffisance – terminer la production de substrats ABF en interne, et également investir dans les fabricants de substrats ABF – ces les efforts n’auront d’impact pour atténuer les pénuries que plus tard dans l’année.

Davis a déclaré : « Nous avons fait un très bon travail en consommant une grande partie de nos substrats, dont certains nous pensions avoir à notre disposition au troisième trimestre. Il a ajouté : « Au troisième trimestre, nous avons pu constater que nous avions un véritable défi d’approvisionnement, il est aigu. Mais au quatrième trimestre, nous faisons tout notre possible pour aider nos fournisseurs de substrats à augmenter l’offre, notamment en finissant une partie de leur fabrication dans nos propres installations, ce que nous pourrions faire en tant qu’IDM. [integrated device manufacturer]. “

Une analyse

Alors que les ruptures de stock ne sont guère nouvelles de nos jours, et on nous a déjà dit que les problèmes d’approvisionnement en composants ne disparaîtraient pas de sitôt – malgré quelques lueurs d’espoir concernant les GPU – cette dernière admission d’Intel est certainement décevante.

Plus précisément, les problèmes de production pour le troisième trimestre, qualifiés de « aigus » et de sonorité plutôt sérieuse, sont une note inquiétante pour ceux qui cherchent à acheter une puce Intel dans un avenir proche.

De plus, n’oubliez pas qu’Intel se prépare à lancer ses processeurs Alder Lake de nouvelle génération plus tard en 2021. Compte tenu du nombre croissant de fuites autour d’Alder Lake et du fait que des échantillons de puces seraient déjà vendus sournoisement en Chine, il semble que le Les processeurs de 12e génération sont sur la bonne voie pour un lancement supposé en octobre.

C’est au quatrième trimestre, bien sûr, qu’Intel s’attend à ce que les choses s’accélèrent un peu par rapport au troisième trimestre, mais si Alder Lake s’avère aussi prometteur que le pense la vigne, il sera probablement très demandé. Et compte tenu de ce que nous entendons ici, il n’est pas difficile d’imaginer une autre situation où le stock de processeurs devient difficile à trouver avec de nouveaux modèles, et les scalpers s’impliquent ensuite dans les résultats habituels et les prix en flèche.

